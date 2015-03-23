النني: نرغب في إسعاد كل المصريين

أكد محمد النني لاعب خط وسط بازل ومنتخب مصر أنه وزملائه يرغبون في إعادة الفراعنة لمكانهم الطبيعي مرة أخرى بعد سلسلة متتالية من الإخفاقات.

المنتخب المصري فشل في التأهل لكأس أمم إفريقيا ثلاث مرات على التوالي، وكان يوم الاثنين هو أول تجمع للاعبين تحت قيادة المدير الفني الجديد هيكتور كوبر.

وأعرب النني عن حزنه نتيجة الوضع السيئ الذي أصبح فيه المنتخب المصري، ولكنه شدد على أن كل اللاعبين هدفهم إسعاد المصريين في الفترة المقبلة.

وأضاف في تصريحاته التليفزيونية"شعرت أن كل اللاعبين في قمة تركيزهم خلال التدريب من أجل إعادة مصر المنتخب لمركزه المعهود".

وعن رأيه في كوبر، أجاب"مدرب جيدا جدا، ويرغب في تحقيق النجاح".

ويستعد المنتخب المصري لخوض أولى مبارياته تحت قيادة هكتور كوبر يوم الخميس المقبل أمام غينيا الاستوائية.