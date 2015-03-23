لتجنب هشاشة العظام.. تناول الخضراوات الورقية وقلل اللحوم الحمراء

هشاشة العظام من الأمراض الشائعة وخاصة بين النساء فى بداية سن اليأس، ويعد نقص الكالسيوم من أهم الأسباب المسئولة عن الإصابة بهذا المرض.إعلان - Ads إعلان - Ads
>الدكتور خالد يوسف أخصائى السمنة والنحافة، أوضح أن نقص الكالسيوم يعد من أهم أسباب الإصابة بهشاشة العظام، كما تلعب الهرمونات دورا مؤثرا فى ارتفاع نسب الإصابة بهذا المرض، وهو ما يمكن ملاحظته بوضوح لدى النساء فى مرحلة انقطاع الطمث، حيث يؤدى انخفاض نسبة هرمون الأنوثة إلى ضعف قدرة الجسم على امتصاص الكالسيوم ونقله للعظام، وهو ما يفسر ارتفاع نسبة النساء المصابات بهشاشة العظام فى الأربعينيات والخمسينيات من العمر، مقارنة بالرجال من نفس الفئة العمرية.
>يعد تكرار وسهولة التعرض لكسور العظام ومشاكل الأسنان وانحناء العمود الفقرى وقصر القامة، من أهم العلامات الدالة على الإصابة بهشاشة العظام، فيما أشار يوسف إلى أن هذا المرض يعد من الأمراض الكامنة والتى يصعب الكشف عنها إلا فى حالات الظهور الواضح لأعراضه السابق ذكرها.
>الاهتمام بالحصول على نسب جيدة من الكالسيوم، هو أهم الطرق الوقائية ويمكن تحقيقها من خلال تناول أنواع محددة من الطعام كمنتجات الألبان والخضروات الورقية كالسبانخ والجرجير والخص، وأيضا والبروكلى والقرنبيط، مع الحرص على ممارسة رياضة المشى يوميا، والتعرض لأشعة الشمس وتجنب المشروبات الغازية، كما يجب عدم الإسراف فى تناول اللحوم الحمراء واستبدالها بالأسماك والدواجن.
- أسباب الإصابة بهشاشة العظام
>الدكتور خالد يوسف أخصائى السمنة والنحافة، أوضح أن نقص الكالسيوم يعد من أهم أسباب الإصابة بهشاشة العظام، كما تلعب الهرمونات دورا مؤثرا فى ارتفاع نسب الإصابة بهذا المرض، وهو ما يمكن ملاحظته بوضوح لدى النساء فى مرحلة انقطاع الطمث، حيث يؤدى انخفاض نسبة هرمون الأنوثة إلى ضعف قدرة الجسم على امتصاص الكالسيوم ونقله للعظام، وهو ما يفسر ارتفاع نسبة النساء المصابات بهشاشة العظام فى الأربعينيات والخمسينيات من العمر، مقارنة بالرجال من نفس الفئة العمرية.
- أعراض الإصابة بهشاشة العظام
>يعد تكرار وسهولة التعرض لكسور العظام ومشاكل الأسنان وانحناء العمود الفقرى وقصر القامة، من أهم العلامات الدالة على الإصابة بهشاشة العظام، فيما أشار يوسف إلى أن هذا المرض يعد من الأمراض الكامنة والتى يصعب الكشف عنها إلا فى حالات الظهور الواضح لأعراضه السابق ذكرها.
- طرق علاج هشاشة العظام
>الاهتمام بالحصول على نسب جيدة من الكالسيوم، هو أهم الطرق الوقائية ويمكن تحقيقها من خلال تناول أنواع محددة من الطعام كمنتجات الألبان والخضروات الورقية كالسبانخ والجرجير والخص، وأيضا والبروكلى والقرنبيط، مع الحرص على ممارسة رياضة المشى يوميا، والتعرض لأشعة الشمس وتجنب المشروبات الغازية، كما يجب عدم الإسراف فى تناول اللحوم الحمراء واستبدالها بالأسماك والدواجن.
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