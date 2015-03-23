خالد صلاح: توقيع اتفاقية مبادئ وثيقة سد النهضة يوم تاريخى تشهده مصر

أشاد الكاتب الصحفى خالد صلاح، رئيس تحرير "اليوم السابع"، بزيارة الرئيس عبد الفتاح السيسى، إلى إثيوبيا اليوم لبحث أزمة سد النهضة، مؤكدًا أن اليوم هو يوم تاريخى تشهده الدولة المصرية، نظرًا لتوقيع اتفاقية المبادئ بين مصر وإثيوبيا والسودان بما يخص نهر النيل.

وأضاف خالد صلاح عبر برنامج "آخر النهار" المذاع على فضائية "النهار"، أن بلدان حوض النيل كانت تسير فى طريق غير الذى تسير فيه مصر، لاسيما أن ذلك يتمثل فى المباحثات والتصريحات التى كانت تخرج من قبل الدول الأفريقية بشأن أزمة سد النهضة الإثيوبى وتناقضاتها مرة أخرى، ولكن صمم الرئيس عبد الفتاح السيسى أن يضع فى خطابه اليوم هذه النقطة بجانب وضوح فى المبادئ المشتركة بين الثلاث دول، لجعلها على قلب رجل واحد، وعدم إعطاء الفرصة لأحد أن يفهم هذا بطريقة سيئة.

- محلب لـ"خالد صلاح": اتفاق المبادئ يتضمن عدم المساس بحقوق مصر المائية

- محلب لـ"خالد صلاح"بآخر النهار:"السيسى" عالج شرخًا سببه الإخوان مع إثيوبيا