المنوفية.. 487 ألف جنيه إجمالي تمويل 157مشروع اقتصادي

عقد اللواء أسامة فرج سكرتير عام محافظة المنوفية اجتماعا بلجنة القروض بالمحافظة لمشروع إقراض الأسر للقرى والأحياء الشعبية بحضور مدير عام إدارة الحسابات ، مدير عام إدارة الشئون القانونية ،مدير إدارة الإنتاج ، ومدير إدارة بناء وتنمية القرية، حيث تم توفير تمويل 157 مشروع اقتصادي بإجمالي 487000 جنيه فى مختلف المجالات ممولة من عائد وديعة حصيلة بيع المشروعات.

وأوضح اللواء أسامة فرج أنه تمت الموافقة على تمويل 157 مشروع سبق أن تقدم بها مواطنين من 31 وحدة محلية قروية تم مراجعتها للتأكد من مطابقتها للشروط وتحقيقها أرباح تساهم فى تحسين مستوى معيشة المقترضين فى مجالات الإنتاج الحيواني والميكنة الزراعية ومنافذ البيع والتوزيع والمشروعات المتنوعة والتصنيع وتربية النحل بإجمالي 487000 جنيه.

وأوضح أنه فى مقدمة مشروعات الإنتاج الحيواني بإجمالي 198000جنيه يليها مشروعات الميكنة الزراعية (عزاقة-دشاشة-ماكينة رى-حصادة-محشة-فراطة) بإجمالي 129000جنيه ومشروعات متنوعة أخرى (ونش رفع-ماكينة تصوير-ماكينة تريكو-صناعة سيرما-صناعة صدف-كمبرسر-منشار كهربائى-فراز لبن-ماكينة خياطة) بإجمالى 99000 ومشروعات منافذ البيع والتوزيع (محل عطارة-بيع خضار وفاكهة-بيع مفروشات-حدايد وبويات-تجارة مواد بناء-بيع ملابس جاهزة) بإجمالى 43000 ثم مشروع تربية النحل بإجمالي 18000 جنيه.

وأوصت اللجنة باستمرار كل من رئاسة المراكز والمدن والوحدات المحلية القروية بالمتابعة المستمرة للمشروعات ومدى تحقيقها لأهدافها كما شدد على ضرورة المتابعة المستمرة لسداد الأقساط والفوائد المستحقة فى مواعيدها طبقا لجداول السداد الخاصة بكل مشروع والمسلمة للوحدات المحليةالقروية حتى يمكن للمشروع الاستمرار فى تأدية رسالته التنموية الاقتصادية والتي تساهم فى رفع مستوى المعيشة لكافة فئات المجتمع المحلي.