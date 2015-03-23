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للحامل فى توأم.. تعرفى على تأثير وفاة أحد الأجنة على الآخر

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للحامل فى توأم.. تعرفى على تأثير وفاة أحد الأجنة على الآخر للحامل فى توأم.. تعرفى على تأثير وفاة أحد الأجنة على الآخر
أرسلت قارئة تقول: أنا سيدة عمرى 29 عاما وحامل فى الشهر الثانى، فى توأم، وقد أخبرنى الطبيب فى آخر زيارة أن أحد الأجنة بلا نبض، فما خطورة هذا الجنين على الجنين الآخر، وهل يجب أن أجرى جراحة لإجهاضه.

ويجيب عن سؤالها الدكتور عطية أبو النجا استشارى أمراض النساء والولادة قائلا: بداية يجب أن نطمئن السيدة بأن الحالة التى تعانى منها لا تستدعى القلق نهائيا، وخاصة عند التعرض لها فى الشهور الاولى من الحمل.

وغالبا ما تعالج تلك الحالة من تلقاء نفسها ودون أى تدخل جراحى أو علاجى، وفى معظم الحالات يجهض هذا الجنين فى صورة نقاط من الدم القليلة، وفى بعض الحالات قد لا تظهر حتى تلك النقاط ويمتصه الجسد دون أى أثر.

وبالطبع فهو لا يؤثر بأى حال من الأحوال على سلامة الجنين الآخر، ومعدل نموه.

كما أن أغلب تلك الحالات يكون الكيس الآخر للحمل بلا نبض من الأساس، وخاصة فى حالة اكتشافه فى تلك الفترة من بداية الحمل.


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