3 خطوات مهمة لنوم مثالى للطفل

اضطراب نوم الأطفال أحد أهم المشاكل التى تواجه الأمهات.

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1) الخوف من الظلام:

2) عدم رغبة الطفل بالنوم

3) بكاء الأطفال عند الاستيقاظ ليلا

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