أخبار عاجلة

ستاد مصر: ملخص الشوط الأول من مباراة طلائع الجيش والداخلية - ضمن الأسبوع الـ 23 للدوري المصري -
السفيرة عزيزة - الفنانة / هالة صدقي ... إحنا هننزل باللبس ده العتبة "ده احنا هنلم لم " -
السفيرة عزيزة - الطفلتين " كارما و فرح " يبدعون ويتألقون في الرقص الهندي -
ستاد مصر: ترتيب الفرق خلال الأسبوع الـ 23 للدوري المصري -
الكحكي والحسيني يحتفلان بعيد ميلاد طفل على "طائرة واشنطن" -
مفاجأة في تشكيل الزمالك أمام الشرقية -
«هل فقدنا نحن العرب إنسانيتنا؟».. 10 مشاهير أدانوا مجزرة «إدلب» -
الأخبار - موجز أخبار الثالثة عصراً لأهم وآخر الأخبار مع دينا الوكيل - الأربعاء 5-4-2017 -
السفيرة عزيزة - محمد راشد "اللص التائب": يحكي موقف وهو يسرق وزير" لو معايا فلوس كنت هسيبله مساعدة " -
السفيرة عزيزة - محمد راشد " اللص التائب " ... يحكي كيف كان يسرق البيوت -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. هو وهى
  4. الصحة
  5. مصر 365

3 خطوات مهمة لنوم مثالى للطفل

Google+ Print
3 خطوات مهمة لنوم مثالى للطفل 3 خطوات مهمة لنوم مثالى للطفل

اضطراب نوم الأطفال أحد أهم المشاكل التى تواجه الأمهات.
>


>إرشادات يجب مراعاتها عند نوم الأطفال
>تقدم الدكتورة مى رمزى أخصائية العلاج السلوكى للأطفال، مجموعة من الخطوات والإرشادات الضرورية التى يجب على الأمهات مراعاتها عند نوم أطفالها لتفادى التعرض لاضطراب النوم:

1) الخوف من الظلام:


>الظلام بالغرفة التى ينام الطفل بها يثير الخوف لديه لذلك يجب مراعاة وجود ضوء خافت بمكان نوم الطفل.

2) عدم رغبة الطفل بالنوم


>عدم رغبة الطفل بالنوم أحد المشاكل التى تواجه الأهل أثناء نوم الأطفال لذلك تنصح الأخصائية بإلغاء أو تقليل فترة نوم الطفل فى فترة النهار.

3) بكاء الأطفال عند الاستيقاظ ليلا


>استيقاظ الطفل باكيا ليلا مشكلة تواجه الكثير من الأمهات فى هذه الحالة يجب عدم تعويد الطفل على حمل أمه له، لذلك تنصح الأخصائية بترك الطفل فى هذه الحالة والعودة بعد مرور 10 دقائق للاطمئنان عليه.

موضوعات متعلقة..


>-دراسة هولندية: نوم الأطفال مع الوالدين يعرضهم للإصابة بالربو
>

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365