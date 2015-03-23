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نور الدين: مصر أضفت مشروعية مجانية على سد النهضة

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نور الدين: مصر أضفت مشروعية مجانية على سد النهضة نور الدين: مصر أضفت مشروعية مجانية على سد النهضة

سد النهضة

أكد الدكتور نادر نور الدين، أستاذ الموارد المائية بجامعة القاهرة، أن أضفت مشروعية مجانية على سد النهضة، ووافقت على بنائه دون أي مقابل.

وأضاف نور الدين، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية “منى سلمان” في برنامج “مصر في يوم” على فضائية “دريم2″، مساء الأثنين، أنه كان ينبغي أن يكون التفاوض على المياه وبعد ذلك تبني أثيوبيا ما تشاء من السدود بحيث تضمن الاتفاقية حماية حصة مصر من المياه.

وأشار أستاذ الموارد المائية، إلى أن الوثيقة التي وقعتها مصر والسودان وأثيوبيا نوع من التسويف لكسب الوقت رضخ لها المفاوض المصري، لافتًا إلى أن أثيوبيا فرضت علينا مجموعة من الأمور جعلتنا نتشكك، مشيرًا إلي أنها رفضت التنويه عن الحصة المائية المصرية أو حق مصر في مياه النيل ونوهت إلي أن ما وقعت عليه وثيقة تعارف سياسية فقط، كما أنها أصرت أن تمد عمل المكتب الإستشاري إلى 15 شهر، بدلاً من خمسة شهور، وفي المقابل أضفت مصر الشرعية على السد دون أن تحصل على طمأنه لشعبها في حقه في الحياة.

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