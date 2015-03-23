ليبيا: إغلاق 17 سفارة ليبية بالخارج وإسناد رعاية المصالح لسفارات أخرى

قررت وزارة الخارجية الليبية إغلاق 17 سفارة ليبية بالخارج وإسناد مهام رعاية مصالح الدولة الليبية بالدول التى تقرر إغلاق السفارات بها لسفارات أخرى.

وقال المكتب الإعلامى بوزارة الخارجية الليبية لوكالة أنباء الشرق الأوسط، اليوم الإثنين، "بانه تقرر إغلاق 17 سفارة ليبية بالخارج" فى قارات أفريقيا وآسيا وأوروبا وأمريكا، واسناد مهام رعاية مصالح الدولة الليبية بالدول التى تقرر فيها إغلاق السفارات لسفارات آخرى صدر، لافتا ان هذا القرار صدر من رئاسة الوزراء بناءً على تقرير من وزارة الخارجية، دون إعطاء مزيد من المعلومات حول قرار الإغلاق.

>كان دبلوماسى بوزارة الخارجية الليبية قد صرح أمس بان الوزارة قدَّمت قبل شهرين مقترحًا إلى رئاسة الوزراء تطالب فيه بإغلاق عدة بعثات دبلوماسية فى الخارج.