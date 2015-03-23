ممثل سلطان عمان يترأس وفد السلطنة فى القمة العربية نيابة عن السلطان قابوس

علم "اليوم السابع" من مصادر دبلوماسية عمانية مطلعة، أن صاحب السمو السيد أسعد بن طارق آل سعيد، ممثل السلطان قابوس، سيترأس وفد السلطنة نيابة عن السلطان قابوس خلال أعمال القمة العربية على مستوى قادة الدول والتى ستبدأ يوم 28 مارس المقبل بمدينة شرم الشيخ.

وذكر التلفزيون العمانى أن السلطان قابوس عاد إلى بلاده مساء اليوم الاثنين بعد ثمانية أشهر من العلاج الطبى فى ألمانيا.

الديوان السلطانى يطمئن العمانيين على صحة السلطان

مصر تكمل كل الترتيبات لاستضافة القمة العربية

>وكان الديوان السلطانى العمانى طمأن العمانيين إلى صحة السلطان قابوس خلال فترة علاجه فى ألمانيا، وأشار إلى إنهائه فحوصًا طبية وأنه "يمضى إجازة فى منزله فى ألمانيا ويدير شئون وطنه، موجهًا ومتابعًا كل مسارات التنمية فى مختلف بقاع الوطن حتى عودته".>وتستضيف مدينة شرم الشيخ الاجتماعات التحضيرية للقمة العربية، التى تسبق اجتماعات الرؤساء والملوك، 28 و29 مارس الحالى.

وأكملت مصر كل الترتيبات والاستعدادات الأمنية واللوجستية لاستضافة القمة العربية التى تتزامن مع مرور 70 عاماً على تأسيس الجامعة وصدور ميثاقها فى 1945 فى قمة أنشاص، بمشاركة 7 دول عربية، بينها السعودية والعراق وسوريا ومصر.