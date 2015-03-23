أخبار عاجلة

ستاد مصر: ملخص الشوط الأول من مباراة طلائع الجيش والداخلية - ضمن الأسبوع الـ 23 للدوري المصري -
السفيرة عزيزة - الفنانة / هالة صدقي ... إحنا هننزل باللبس ده العتبة "ده احنا هنلم لم " -
السفيرة عزيزة - الطفلتين " كارما و فرح " يبدعون ويتألقون في الرقص الهندي -
ستاد مصر: ترتيب الفرق خلال الأسبوع الـ 23 للدوري المصري -
الكحكي والحسيني يحتفلان بعيد ميلاد طفل على "طائرة واشنطن" -
مفاجأة في تشكيل الزمالك أمام الشرقية -
«هل فقدنا نحن العرب إنسانيتنا؟».. 10 مشاهير أدانوا مجزرة «إدلب» -
الأخبار - موجز أخبار الثالثة عصراً لأهم وآخر الأخبار مع دينا الوكيل - الأربعاء 5-4-2017 -
السفيرة عزيزة - محمد راشد "اللص التائب": يحكي موقف وهو يسرق وزير" لو معايا فلوس كنت هسيبله مساعدة " -
السفيرة عزيزة - محمد راشد " اللص التائب " ... يحكي كيف كان يسرق البيوت -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. أخبار العالم
  4. الشرق الاوسط
  5. مصر 365

ممثل سلطان عمان يترأس وفد السلطنة فى القمة العربية نيابة عن السلطان قابوس

Google+ Print
ممثل سلطان عمان يترأس وفد السلطنة فى القمة العربية نيابة عن السلطان قابوس ممثل سلطان عمان يترأس وفد السلطنة فى القمة العربية نيابة عن السلطان قابوس
علم "اليوم السابع" من مصادر دبلوماسية عمانية مطلعة، أن صاحب السمو السيد أسعد بن طارق آل سعيد، ممثل السلطان قابوس، سيترأس وفد السلطنة نيابة عن السلطان قابوس خلال أعمال القمة العربية على مستوى قادة الدول والتى ستبدأ يوم 28 مارس المقبل بمدينة شرم الشيخ.

وذكر التلفزيون العمانى أن السلطان قابوس عاد إلى بلاده مساء اليوم الاثنين بعد ثمانية أشهر من العلاج الطبى فى ألمانيا.

الديوان السلطانى يطمئن العمانيين على صحة السلطان


>وكان الديوان السلطانى العمانى طمأن العمانيين إلى صحة السلطان قابوس خلال فترة علاجه فى ألمانيا، وأشار إلى إنهائه فحوصًا طبية وأنه "يمضى إجازة فى منزله فى ألمانيا ويدير شئون وطنه، موجهًا ومتابعًا كل مسارات التنمية فى مختلف بقاع الوطن حتى عودته".

تكمل كل الترتيبات لاستضافة القمة العربية


>وتستضيف مدينة شرم الشيخ الاجتماعات التحضيرية للقمة العربية، التى تسبق اجتماعات الرؤساء والملوك، 28 و29 مارس الحالى.

وأكملت مصر كل الترتيبات والاستعدادات الأمنية واللوجستية لاستضافة القمة العربية التى تتزامن مع مرور 70 عاماً على تأسيس الجامعة وصدور ميثاقها فى 1945 فى قمة أنشاص، بمشاركة 7 دول عربية، بينها والعراق وسوريا ومصر.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365

مواضيع متعلقة
9 عائلات أصولها كردية عاشت في مصر: الدنجوان والسندريلا وعبدالباسط عبدالصمد ومشاهير آخرون

9 عائلات أصولها كردية عاشت في مصر: الدنجوان والسندريلا وعبدالباسط عبدالصمد ومشاهير آخرون

ستاد مصر: ملخص الشوط الأول من مباراة طلائع الجيش والداخلية - ضمن الأسبوع الـ 23 للدوري المصري

ستاد مصر: ملخص الشوط الأول من مباراة طلائع الجيش والداخلية - ضمن الأسبوع الـ 23 للدوري المصري

ستاد مصر: ترتيب الفرق خلال الأسبوع الـ 23 للدوري المصري

ستاد مصر: ترتيب الفرق خلال الأسبوع الـ 23 للدوري المصري

ستاد مصر: تشكيل طلائع الجيش و الداخلية في مباراة الأسبوع الـ 23 للدوري المصري

ستاد مصر: تشكيل طلائع الجيش و الداخلية في مباراة الأسبوع الـ 23 للدوري المصري