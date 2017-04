صور لأنجلينا جولي في عمر الـ18

انتشرت على المواقع الإلكترونية صور للنجمة العالمية Angelina Jolie على غلاف مجلّة Look التقطت في عام 1993 تحت عنوان "Honeychild".

وكانت النجمة في الأثناء تبلغ من العمر 18 عاماً فقط، كما لم تكن معروفة من أحد، فيما احتوى اسمها أخطاء إملائيّة، من خلال استبدال حرف الـ"g" في "Angelina" بحرف الـ"j".

Angelina التي نشأت في لوس أنجلوس في أواخر مراهقتها، عملت مع وكالة نينا بلانشارد، بعد أن اقترحت عليها والدتها مزاولة مهنة عرض الأزياء.

وقد ظهرت النجمة في جلستي تصوير مختلفتين تماماً، فكانت في الأولى منحنية على الأرض، في الصحراء، وكانت في الثانية جاثية على رمل شاطئ البحر وفاتحةً يديْها نحو السماء.

يُشار إلى أنّ Angelina بدأت مشوارها في التمثيل في العام نفسه، عندما لعبت دور البطولة في فيلم الخيال العلمي Cyborg 2.

وبعد 3 أعوام، كتبت عنها The Hollywood Reporter: " Angelina Jolie هي ممثّلة تعشقها الكاميرا بكلّ ما للكلمة من معنى"؛ وذلك إثر ظهورها في فيلم Mojave Moon.

يذكر أن Angelina Jolie عرفت الشهرة الحقيقية في فيلم Lara Croft In Tomb Raider في عام 2001 .

