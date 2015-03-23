صور صادمة لحلا الترك ومتابعون يسألون: ماذا يفعل والدها بها؟

نشرت الفنانة الطفلة حلا الترك صوراً صادمة لها على أنستغرام، حيث وضعت الكثير من الماكياج، وقامت بالتقاط صور بوضعيات لا تليق بطفلة.

وبعد الانتقادات التي طالت حلا، قام والدها بإقفال حسابها على أنستغرام، وأعلن أنه بإمكان محبيها التواصل معها عن طريق حسابه هو، ما أثار التساؤل حول كيفية تسليم طفلة بعمرها حساباً على مواقع التواصل الاجتماعي تنشر فيه ما تريد من صور دون رقيب.

ورأى كثيرون أن حلا تسير على خطى الفنانة الأميركية مايلي سايروس التي تحولت من طفلة بريئة إلى فنانة إثارة، بينما اعتبر كثيرون أن حلا أحوج ما تكون إلى والدتها التي أبعدت عنها قسراً.

وكان والد حلا قد نشر قبل مدة صورة لزوجته الفنانة دنيا بطمة وهي تغط في نومها، ما اعتبره كثيرون انتهاكاً لخصوصية دنيا، وتأتي صور حلا لتؤكد أنّ إدارة الوالد لأعمال ابنته وزوجته بحاجة إلى الكثير من الترميم كي لا تدفع الفنانة الطفلة ثمن سياسيات لا تليق بطفلة.