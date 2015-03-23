وفاة النجمة البريطانية جاكي ترينت

توفيت النجمة البريطانيّة Jackie Trent، يوم الأحد، عن عمر ناهز الـ 74 عاماً.

وأكد المتحدث باسمها لشبكة "بي بي سي" أنّ المطرية توفيت في مستشفى في مينوركا في إسبانيا بعد صراع طويل مع المرض.

Jackie التي كتبت أغاني لـ Frank Sinatra وPetula Clark، ولدت في نيوكاسل عام 1940، وبدأت حياتها المهنية عندما كانت طفلة حيثُ غنّت في نوادي العمال البريطانيين.

ونالت Jackie على أوّل عقد لتسجيل أغانٍ لها في ستينات القرن الماضي، حيث تزوّجت بـ Tony Hatch. وقد كتبت خلال مسيرتها المهنية أكثر من 400 أغنية.

يذكر أن Jackie Trent انفصلت عن زوجها Tony Hatch عام 2002، قبل أن تتزوج Colin Gregory في عام 2005، وعاشا معاً في إسبانيا.

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