صبا المبارك تطل على جمهورها بأجواء "فانتازية" في رمضان المقبل

انتهت الفنانة الأردنية صبا المبارك مؤخّراً من تصوير مشاهدها ضمن المسلسل المصري الفانتازي الجديد "العهد"، وستطل المبارك على جمهورها بهذا المسلسل خلال موسم دراما رمضان2015.

يشارك في بطولة العمل مجموعة من نجوم العالم العربي مثل غادة عادل، آسر ياسين، كندة علوش، أروى جودة، شيرين رضا، سلوى خطابا، ومن الإمارات ميساء مغربي، في حين سيتحدّث جميع الفنانين العرب المشاركين في المسلسل باللهجة المصريّة، وسيظهرون بأزياء تاريخيّة قديمة.

مسلسل "العهد" يخوض في عوالم الغيبيّات والسحر، ولا تدور أحداثه في إطار زماني ومكاني محدّد، وهو من تأليف محمد أمين راضي، وإخراج خالد مرعي في ثالث تعاون بينهما بعد "نيران صديقة"، و"السبع وصايا".

يشار إلى أنّ صبا المبارك عملت في مصر في عام 2010 من خلال فيلم "بنتين من مصر"، كما شاركت في عدة أعمال درامية مصرية منها "نسيم الروح"، و"حكايات بنات"، و"شربات لوز".