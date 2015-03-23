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سلمى رشيد تبحث عن الحب والرومانسية في تركيا‎

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سلمى رشيد تبحث عن الحب والرومانسية في تركيا‎ سلمى رشيد تبحث عن الحب والرومانسية في تركيا‎

الإثنين 23-03-2015 20:49

انتهت الفنانة المغربية سلمى رشيد من تصوير أحدث أعمالها الفنية في تركيا، وكشفت أن العمل سيكون مفاجأة لجمهورها الكبير بالوطن العربي والذي بات ينتظر جديدها على أحر من الجمر، على حد تعبيرها.
كما كشفت سلمى في تصريح خاص لـ "سيدتي نت" أن هذا العمل سيكون مختلف تماماً عما سبقه، وأن مكان التصوير يروي قصة الأغنية، التي تعتبر من الأغاني الهادئة والرومسنية، إذ أوضحت أن العمل كان من إخراج إيهاب الراشد، بينما استعانت سلمى بعارض أزياء روسي لتأدية دور حبيبها في الكليب.
وكانت سلمى قد حصدت نجاحاً كبيراً بعد أغنيتها المغربية "فورفي"، التي تناولت موضوعاً غريباً، إذ مزجت بين كرة القدم وعلاقة الحب، ما جعلها تتصدر ترتيب الأغاني الأكثر استماعاً بالإذاعات المغربية والعربية.
يذكر أن سلمى هي خريجة برنامج "أراب أيدول" في نسخته الثانية.

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سيدتي