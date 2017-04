Joseph Gordon-Levitt في فيلم Fraggle Rock

بعد عشرة أعوام من التحضيرات، تحقق حلم Lisa ابنة محرك الدمى الشهير الراحل Jim Henson، غداة إعلان Joseph Gordon-Levitt عن موافقته على تأدية دور البطولة والمشاركة في إنتاج فيلم بعنوان Fraggle Rock لصالح شركتي New Regency و The Henson Co. الفيلم مقتبس عن سلسلة تلفزيونية تحمل نفس عنوان الفيلم المنتظر، عرضت بين عامي 1983 و 1987 على معظم شاشات التلفزيون العالمية والعربية أبطالها دمى متحركة هي كناية عن مخلوقات تعيش في الكهوف وتعرف باسم Fraggles عليها أن تتكيّف مع جيرانها الـ Doozers و الـ Gorgs. يذكر أن Joseph Gordon-Levitt مرتبط حالياً بثلاثة أفلام هي: Snowden للمخرج Oliver Stone من نوع التشويق محوره Edward Snowden و The Walk للمخرج Robert Zemeckis من نوع التشويق والمغامرات حيث يؤدي شخصية Philippe Petit وفيلم كوميدي ما زال من دون عنوان يشارك البطولة فيه الى جانب Seth Rogen و Anthony Mackie.