كلية التربية بالمنوفية تنظم المؤتمر العلمي “جودة التعليم وتحديات المستقبل”

تنظم كلية التربية النوعية بأشمون بجامعة المنوفية المؤتمر العلمي الدولي الثالث بعنوان ” جودة التعليم وتحديات المستقبل ” (رؤى وأفاق) في الفترة من 25 ـ 26 مارس 2015 والمقرر انعقادة في رحاب الكلية باشمون. تحت رعاية الدكتور هشام عبدالباسط محافظ المنوفية والدكتور معوض الخولى رئيس الجامعة واشراف الدكتور عادل مبارك نائب رئيس الجامعة ورئاسة الدكتورة امانى عبدالمقصود عميدالكلية .

وقالت الدكتور أمانى عبدالمقصود عميدة كلية التربية النوعية باشمون ورئيس المؤتمر أن من أهم أهداف المؤتمر إعلاء دور جودة التعليم لمواجهة تحديات المستقبل وضع رؤية مستقبلية لتطوير منظومة التعليم والتطلع إلي الجديد في استراتيجيات التعليم والتعلم وتطوير المناهج لتواكب قضايا التعليم المختلفة ورؤى مستقبلية نحو استخدام التكنولوجيا المعاصرة لتطوير العملية التعليمية والمعوقات المؤثرة علي جودة التعليم وطرق التعامل معها.

وأضافت أمانى أن قسم التربية الفنية يشارك في المؤتمر ببعض الأنشطة وورش العمل علي هامش المؤتمر العلمي الدولي الثالث بعنوان”جودة التعليم وتحديات المستقبل” رؤي وأفاق”وتتكون من ورشة “فن الراكو” تهدف لتوعية الطلاب في مرحلة البكالوريوس والدراسات العليا من خلال الممارسات الفنية الخاصة بفن الخزف وورشة “يلا نلون” تهدف لتنمية الرؤية الفنية لدي الطلاب من خلال إعادة تشكيل بعض العناصر المتوفرة في الطبيعة بما يطرح أمامهم رؤية جديدة في التربية الميدانية .

وتهدف ورشة”أدوات المدرسة الجميلة ” إلي تفعيل دور الفن في حياة الطفل من خلال بع الأنشطة الفنية بإستخدام الخامات المتاحة في البيئة وورشة”فن وحرفة” في مجال النشيج حيث التكامل بين دراسة الفن الأكاديمي وصاحب الحرفة بتقاليدها والوصول لعمل فني معاصر.

ومن جانبها أكدت الدكتورة دعاء فكرى استاذ الاعلام بكلية التربية النوعية جامعة المنوفية و رئيس المركز الاعلامى للمؤتمر ان ادارة الكلية تلقت أكثر من 25 بحث من علماء مصريين من داخل مصر وخارجها من الدول العربية وأبرزها ليبيا والأردن والسودان .

وصرحت الدكتورة دعاء بأنه يوجد تسهيلات للإقامة بفندق الجامعة لمن يرغب من المشاركين بالمؤتمر أما عن الوصول للمؤتمر يوجد أتوبيس يتجه إلي مقر المؤتمر من القاهرة (كورنيش النيل) أمام مصر للطيران أول كوبري المظلات بالقاهرة ويتحرك الساعة السابعة والنصف صباحاً. ويوجد أتوبيس يتجه إلي مقر المؤتمر من مدينة شبين الكوم أمام فندق الجامعة ويتحرك الساعة السابعة والنصف صباحاً. يومى الاول والثانى للمؤتمر.