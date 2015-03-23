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وزير الخارجية: حل أزمة سد النهضة سيعتمد على مسارين سياسي واقتصادي مع إثيوبيا

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وزير الخارجية: حل أزمة سد النهضة سيعتمد على مسارين سياسي واقتصادي مع إثيوبيا وزير الخارجية: حل أزمة سد النهضة سيعتمد على مسارين سياسي واقتصادي مع إثيوبيا

وزير الخارجية سامح شكري

أكد السفير سامح شكري وزير الخارجية أن الرئيس سيعقد اجتماع مغلق مع رئيس الجهورية ورئيس الوزراء الإثيوبي صباح غد.

وأكمل وزير الخارجية خلال مداخلة هاتفية لبرنامج الحياة اليوم أن الرئيس السيسي استقبل بحفاوة وترحيب ومراسم رسمية بمجرد وصوله للعاصمة الإثيوبية أديس أبابا.

وأكمل أن القمة الثلاثية اليوم أزالت كافة الشكوك والمخاوف في العلاقات المصرية الإثيوبية والسودانية وتعيد لمكانتها في إفريقيا.

وأشار شكري إلى أن اتفاقية مبادئ سد النهضة لا تتعارض مع أي اتفاقيات عقدتها مصر مع السودان وإثيوبيا من قبل فيما يتعلق بمياه النيل، موضحًا أن الاتفاقية تضمنت التزام إثيوبيا بأي اتفاقيات سيتم توقيعها في المستقبل.

وكشف شكري أن حل أزمة سد النهضة ستعتمد على المضي في المسارين السياسي والاقتصادي مع إثيوبيا.

وأضاف أن الرئيس عمر البشير عرض على الرئيس السيسي ورئيس وزراء إثيوبيا بتوقيع الاتفاقية في الخرطوم حفاظًا على الوحدة بين الدول الثلاث.

وأكد وزير الخارجية أن المرحلة القادمة ستشهد مزيد من التعاون مع إثيوبيا ودول إفريقيا لإعادة مصر إلى مكانتها في الدور الإقليمي.

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أونا

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