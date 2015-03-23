محافظ السويس يتفقد محطة رفع مياه الشرب بمدينة السلام

قام اللواء العربي السروي محافظ السويس عصر اليوم بجولة تفقدية لمحطة رفع مياه الشرب بمدينة السلام 2 رافقه خلالها سعيد الليبيدي رئيس حي عتاقة والمهندس طلعت عرابي مدير عام الشركة القابضة بالسويس والمهندس حمدي عبد الله نائب المدير العام والعاملين بالمحطة.

وأكد المحافظ علي المسئولين بالمحطة سرعة عمل الدراسة الخاصة بتشغيل خزان السلام الثاني لزيادة ضخ المياة لتصل للأدوار العليا لمدينة السلام 1و2 .

وشدد المحافظ أيضا على توفير قطع الغيار المطلوبة لأعمال الصيانة بالمحطة من أجل إستمرار العمل بكفاءة ودون توقف.