أخبار عاجلة

ستاد مصر: ملخص الشوط الأول من مباراة طلائع الجيش والداخلية - ضمن الأسبوع الـ 23 للدوري المصري -
السفيرة عزيزة - الفنانة / هالة صدقي ... إحنا هننزل باللبس ده العتبة "ده احنا هنلم لم " -
السفيرة عزيزة - الطفلتين " كارما و فرح " يبدعون ويتألقون في الرقص الهندي -
ستاد مصر: ترتيب الفرق خلال الأسبوع الـ 23 للدوري المصري -
الكحكي والحسيني يحتفلان بعيد ميلاد طفل على "طائرة واشنطن" -
مفاجأة في تشكيل الزمالك أمام الشرقية -
«هل فقدنا نحن العرب إنسانيتنا؟».. 10 مشاهير أدانوا مجزرة «إدلب» -
الأخبار - موجز أخبار الثالثة عصراً لأهم وآخر الأخبار مع دينا الوكيل - الأربعاء 5-4-2017 -
السفيرة عزيزة - محمد راشد "اللص التائب": يحكي موقف وهو يسرق وزير" لو معايا فلوس كنت هسيبله مساعدة " -
السفيرة عزيزة - محمد راشد " اللص التائب " ... يحكي كيف كان يسرق البيوت -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. حوادث و محاكم
  5. أونا

محافظ السويس يتفقد محطة رفع مياه الشرب بمدينة السلام

Google+ Print
محافظ السويس يتفقد محطة رفع مياه الشرب بمدينة السلام محافظ السويس يتفقد محطة رفع مياه الشرب بمدينة السلام

 

محافظ السويس

قام اللواء العربي السروي محافظ السويس عصر اليوم بجولة تفقدية لمحطة رفع مياه الشرب بمدينة السلام 2 رافقه خلالها سعيد الليبيدي رئيس حي عتاقة والمهندس طلعت عرابي مدير عام الشركة القابضة بالسويس والمهندس حمدي عبد الله نائب المدير العام والعاملين بالمحطة.

 وأكد المحافظ علي المسئولين بالمحطة سرعة عمل  الدراسة الخاصة بتشغيل خزان السلام الثاني لزيادة ضخ المياة لتصل للأدوار العليا لمدينة السلام 1و2 .

 وشدد المحافظ  أيضا على توفير قطع الغيار المطلوبة لأعمال الصيانة بالمحطة من أجل إستمرار العمل بكفاءة ودون توقف.

 

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

أونا