معهد الكبد بالمنوفية يرصد 3 مليون جنيه لشراء السوفالدي المصري

قال الدكتور أحمد شعراوى عميد معهد الكبد القومى بمحافظة المنوفية اليوم الاثنين إنه تم رصد 3 مليون جنيه لشراء السوفالدى المصرى وتوزيعه فى معهد الكبد بتكلفة أقل من السوق لمرضى المعهد.

وأضاف فى تصريحات صحفية أنه هناك إجتماعات مع شركات الأدوية التى تطرح السوفالدى المصرى للتوصل إلى سعر مناسب لتوزيعه على مرضى الكبد بالمحافظة بمقابل بسيط عن التكلفة الأساسية.

وأشار إلى أنه تم توزيع نحو 300 عبوة من السوفالدى الأمريكى على مرضى الكبد بمقابل 9600 جنيه للمريض الواحد وتعود الأموال إلى وزارة الصحة حيث أن المعهد دوره توفير مكان فقط لتوزيع السوفالدي الأمريكى.