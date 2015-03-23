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تعليم المنوفية تشكل لجنة لاستقبال تظلمات مسابقة 30 ألف معلمًا

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تعليم المنوفية تشكل لجنة لاستقبال تظلمات مسابقة 30 ألف معلمًا تعليم المنوفية تشكل لجنة لاستقبال تظلمات مسابقة 30 ألف معلمًا

وزير التربية والتعليم، الدكتور محب الرافعى

قال الدكتور عبد الله عمارة وكيل وزارة التربية والتعليم بمحافظة المنوفية أنه تم تشكيل لجنة من المديرية لاستقبال طلبات التظلم فى مسابقة 30 الف معلم والتى تم إعلانها نتيجتها السبت الماضى .

وأضاف فى تصريحات صحفية أنه سيتم إستقبال التظلمات فى مقر المديرية بشبين الكوم بدءا من الأربعاء المقبل مؤكدا أنه تم إختيار مكان مركز الرخصة الدولية بشبين الكوم لاستلام مصوغات التعيين للفائزين فى المسابقة وتشكيل لجنة لفحص الاوراق الخاصة بهم .

وأشار إلى أنه لم يحدد الاعداد المقبولة بالمحافظة وكذلك الإعداد المتاحة للعمل فى مدارس المحافظة, موضحا أن كل الاجراءات سيتم تحديدها فى الوزارة .

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