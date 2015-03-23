شاهد.. أمر حاكم الشارقة بخط يده بالتحقيق في حادث الرذيلة

أمر صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، عضو المجلس الأعلى، حاكم الشارقة، شرطة الإمارة بالتحقيق في حادثة الرذيلة التي حدثت في خورفكان وتقديم كل من قام بذلك الفعل الرديء أو ساعد عليه للعدالة لينال كل واحد منهم الجزاء الرادع صوناً للكرامة وحفظاً للشباب والشابات من تلك المفسدة.

جاء ذلك خلال برنامج "الخط المباشر" الذي يبث عبر اذاعة وتلفزيون دولة الامارات العربية المتحدة من الشارقة مع الاعلامي محمد ماجد السويدي، حيث ارسل صاحب السمو حاكم الشارقة رسالة خطية بيد سموه موجهة الى اللواء حميد محمد الهديدي القائد العام لشرطة الشارقة، بضرورة سرعة تقديم المذنبين الى العدالة لتحقيق القانون.

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