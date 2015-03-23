أخبار مصر العاجلة.. الداخلية تعلن ضبط 11 خلية إرهابية تضم 43 إخوانيا

نشر الموقع الإلكترونى لـ"اليوم السابع" عددا من الأخبار العاجلة، من بينها إعلان وزارة الداخلية ضبط 11 خلية إرهابية تضم 43 قياديا بجماعة الإخوان، وتفاصيل اعتراف المتهمين بالعديد من التفجيرات والأعمال الإرهابية، وذلك بعد تلقيهم تدريبات على استخدام الأسلحة المختلفة، على يد كوادر من الجماعة.

وضمت باقة الأخبار العاجلة من "اليوم السابع" وصول الرئيس عبد الفتاح السيسى، العاصمة الإثيوبية أديس أبابا، قادماً من السودان، بعد توقيعه وثيقة إعلان مبادئ بشأن سد النهضة الإثيوبى، لضمان عدم تأثر حصة مصر والسودان فى مياه النيل، حال الانتهاء من بناء السد.

وفى إطار التغطية الشاملة لزيارتى السيسى للسودان وإثيوبيا، نقل "اليوم السابع" تأكيدات الرئيس أن وثيقة إعلان المبادئ التى تم توقيعها تمثل بداية لتعاون حقيقى بين مصر والسودان وإثيوبيا، قائلا فى مؤتمر مشترك مع الرئيس السودانى عمر البشير، ورئيس وزراء إثيوبيا هيلى مريام ديسالين: "كان ممكن نختلف ونفضل نأذى فى بعضنا سنين طويلة جداً، لكن احنا اختارنا التعاون والبناء والتنمية".

وعلى مدار الساعات الماضية، تابع "اليوم السابع" تحركات القوات المسلحة فى سيناء، لملاحقة بؤر الإرهاب، والتى أسفرت عن عشرات القتلى والجرحى بصفوف الإرهابيين فى قصف جوى استهدف مسلحين بالعريش والشيخ زويد، فضلاً عن ضبط 25 مشتبها بهم وتفجير 6 منازل تم استخدامها لتخزين الأسلحة، وإيواء هاربين، ذلك بالإضافة إلى إحباط محاولتين لاستهداف قوات الأمن بشمال سيناء.. وفيما يلى أهم الأخبار العاجلة:

"الداخلية" تعلن ضبط 11 خلية إرهابية تضم 43 قيادة إخوانية

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السيسى يصل أديس أبابا ورئيس الوزراء الإثيوبى فى استقباله

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سياسيون يطلقون مبادرة "الاصطفاف الوطنى" لحماية حق مصر بمياه النيل

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بالفيديو.. الرئيس السيسى يوقع مع إثيوبيا والسودان وثيقة إعلان مبادئ سد النهضة

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بالفيديو..السيسى:سد النهضة مصدر للتنمية وهاجس قلق للمصريين لأن النيل حياتهم (تحديث)

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بالفيديو.. رئيس وزراء إثيوبيا: سد النهضة لن يضر مصر (تحديث)

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الرئيس السودانى: اتفاق المبادئ حول سد النهضة خطوة مباركة فى طريق التعاون

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عمر البشير يقيم مأدبة غذاء للسيسى ورئيس وزراء إثيوبيا

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بالصور.. للمرة الأولى "تحيا مصر" تزين طائرة "الرئاسة"

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مجهولون يطلقون النار على وحدة محلية بالشيخ زويد

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إحباط محاولة إرهابيين لاستهداف قوات الأمن بشمال سيناء

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تأجيل محاكمة مرسى و10 آخرين فى التخابر مع قطر لجلسة بعد غد

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النائب العام يأمر بالتحقيق فى اتهام صهر علاء مبارك بالتسبب فى أزمة الغاز

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والدة محمد الجندى تتظلم على قرار حفظ التحقيقات فى مقتله

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فتح تحقيق فى تصريحات المتحدث باسم الطب الشرعى باختراق الإخوان للمصلحة (تحديث)

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بعد حادث القناة الإيرانية.. "الأوقاف" تمنع التصوير بالمساجد إلا بموافقة

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وزارة الأوقاف تحذر الأئمة من السفر للخارج دون موافقة رسمية أو مهمة عمل

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قاضى دائرة براءة العادلى يتهم الإخوان بتنفيذ حادث الانفجار أمام منزله

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التضامن: 96.5 ألف جنيه لأسر الهلايلة والدابودية لتحسين أوضاع المعيشة

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"الجارديان" تبرز تكريم السيسى للسيدة الصعيدية "صيصة"

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لأول مرة فى "اليوم السابع".. شاهد طائرة "الطاقة الشمسية" بتقنية الـ3D

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موجز محافظات مصر.. إحباط محاولة إرهابيين لاستهداف قوات الأمن بشمال سيناء

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موجز أخبار مصر للساعة6.. السيسى يصل إثيوبيا بعد توقيع مبادئ سد النهضة

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موجز الاقتصاد.. وزير البترول يتفقد بالطائرة أثار حريق حفار "شلف الأمريكية"

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موجز الصحافة العالمية: رواندا تعين أول سفير لها بالقاهرة

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موجز أخبار مصر للساعة 1 ظهرا.. توقيع اتفاق مبادئ سد النهضة

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