وزير الخارجية اليمنى يدعو إلى تدخل عسكرى من دول الخليج العربى (تحديث)

دعا وزير الخارجية اليمنى رياض ياسين اليوم الاثنين دول الخليج العربية إلى التدخل عسكريا فى اليمن لوقف تقدم المقاتلين الحوثيين المعارضين للرئيس اليمنى عبد ربه منصور هادى.

وقال فى مقابلة مع قناة الجزيرة التلفزيونية الفضائية "هم يتمددون فى الأرض يحتلون المطارات يحتلون المدن يقصفون عدن بالطائرات يعتقلون من يشاءون ويهددون ويحشدون قواتهم."

وقال لصحيفة الشرق الأوسط "جرى مخاطبة كل من مجلس التعاون الخليجى والأمم المتحدة وكذلك المجتمع الدولى بأن يكون هناك منطقة طيران محظورة وأن يمنع استخدام الطائرات العسكرية فى المطارات التى يسيطر عليها الحوثيون.

من جانبها جددت فرنسا دعمها للرئيس اليمنى المنتخب عبد ربه منصور هادى ولاستقرار ووحدة اليمن، معتبرة انه نفس الموقف الذى عبر عنه أمس مجلس الأمن الدولى.

وردا على سؤال بشأن موقف فرنسا ازاء تقدم الحوثيين، "حلفاء إيران" نحو مضيق "باب المندب" الذى يعد مدخلا لقناة السويس (جنوبا)، قال المتحدث باسم الخارجية الفرنسية رومان نادال -فى تصريح له اليوم- ان بلاده تشعر بالقلق ازاء تدهور الأوضاع فى اليمن وتتابع بدقة تطورات الاوضاع على الأرض.

وأضاف نادال أن فرنسا تشجع المفاوضات الجارية بقيادة مبعوث الأمين العام للأمم المتحدة فى اليمن جمال بن عمر لإطلاق عملية انتقال (للسلطة) مطابقة لخارطة الطريق التى وضعها المجتمع الدولي.

وكان مجلس الأمن الدولى قد لوح أمس بفرض عقوبات ضد الحوثيين فى اليمن مؤكدا دعمه للرئيس عبد ربه منصور هادي، ومطالبا بالامتناع عن أى عمل يضر بهذه الشرعية" وبوحدة اليمن.

كما ادان المجلس سيطرة الحوثيين على أجزاء من أراضى اليمن ومؤسساته، باعتبارها خطوات تقوض عملية الانتقال السياسى وتعرض أمن اليمن للخطر، داعيا الى الالتزام بالمبادرة الخليجية و آليات تنفيذها.

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من جانبه أكد مجلس الوزراء السعودى مجددا وقوف المملكة إلى جانب الشرعية والشعب اليمنى بإمكاناتها كافة، وأهمية الاستجابة العاجلة من قبل كل الأطياف السياسية فى اليمن الراغبين فى المحافظة على أمن واستقرار اليمن للمشاركة فى المؤتمر الذى سيتم عقده تحت مظلة مجلس التعاون فى مدينة الرياض وإدانتها لجميع الاعتداءات والتفجيرات الإرهابية التى لن تؤدى إلا إلى المزيد من زعزعة الأمن والاستقرار فى الجمهورية اليمنية وتعرض أبنائها إلى الفتنة والتدمير.>جاء ذلك فى فى جلسته اليوم برئاس خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود بالرياض.

وقال وزير الثقافة والإعلام الدكتور عادل بن زيد الطريفى إن مجلس الوزراء جدد إدانة المملكة العربية السعودية للهجوم الإرهابى المسلح الذى استهدف متحف باردو فى تونس العاصمة ، وأودى بحياة العديد من الضحايا الأبرياء .

وأكد المجلس على المواقف الثابتة للمملكة فى محاربة الإرهاب وإدانته بأشكاله وصوره كافة ومناشداتها بضرورة التعاون الدولى الوثيق لمحاربته وتخليص المجتمع الدولى من شروره ، وتشديدها على أن مبادئ الدين الإسلامى السمحة تحرم الغدر والخيانة وقتل النفس إلا بالحق ، وأن الدين الإسلامى برئ من الإرهاب وأهله.

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