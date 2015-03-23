حيدر العبادى يزور واشنطن ويلتقى أوباما منتصف أبريل المقبل

يقوم رئيس الوزراء العراقى د. حيدر العبادى بزيارة رسمية الى الولايات المتحدة الأمريكية منتصف شهر أبريل المقبل تستغرق عدة أيام، يلتقى خلالها الرئيس الأمريكى باراك أوباما والمسئولين فى الإدارة الأمريكية.

وذكر بيان صحفى للمكتب الاعلامى لرئيس الوزراء العراقى اليومالاثنين أن العبادى سيبحث فى واشنطن تطوير العلاقات بين البلدين فى مختلف المجالات، ويتناول الجهود المشتركة لمواجهة الارهاب، والتعاون فى المجالين العسكرى والأمنى وتوفير الدعم والتسليح للقوات العراقية فى حربها ضد تنظيم (داعش)الإرهابي.

وأشار إلى أن العبادى يبحث أيضا التقدم الذى تحرزه القوات العراقية فى ظل تعاون المواطنين العراقيين وأبناء العشائر مع قوات الجيش العراقى وقوات "الحشد الشعبي" التى يضم متطوعين من مختلف مكونات الشعب العراقي.. وقال إن الوفد المرافق للعبادى وزراء الدفاع خالد العبيدى والنفط عادل عبد المهدى والتعليم العالى والبحث العلمى د. حسين الشهرستانى وعددا من المسئولين والمستشارين لرئيس الحكومة.

كما يتم خلال الزيارة استعراض النجاحات المتحققة فى العراق وجهود الحكومة العراقية فى مجالات الاصلاح السياسى والاقتصادى والامني، وبحث الاوضاع فى المنطقة.

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