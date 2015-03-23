الجيش الليبى يسقط طائرة"ميج 23" تابعة لـ"فجر ليبيا" ويهاجم معسكر"319 "

تمكنت قوات الجيش الليبى، اليوم الإثنين، من إسقاط طائرة «ميج 23» تابعة لغرفة عمليات «فجر ليبيا» جنوب الرجبان، وقال مصدر عسكرى بغرفة عمليات المنطقة الغربية التابعة للجيش الليبى اليوم، "إن الجيش تمكن من إسقاط طائرة «ميج 23» تابعة لغرفة عمليات «فجر ليبيا» جنوب الرجبان".

وأضاف أن الطائرة التى أسقطت كانت شنت غارات جوية على الزنتان، وأسقطت بمنطقة قصر الحاج 10 كيلو جنوب الرجبان بالجبل الغربى، وأوضح أنه عثر على جثة الطيار مُحترقة وسط حطام الطائرة، بينما قُبض على مساعد الطيّار الذى قفز من الطائرة قبل ارتطامها بالأرض وتحطمها، موضحًا أن بقايا أجنحة الطائرة نقلت إلى الزنتان.

من جانبه أكد الناطق الرسمى باسم القوات الخاصة الصاعقة، العقيد ميلود الزوى، فرار مقاتلي ما يعرف بـ «مجلس شورى ثوار بنغازي» من محور بوعطني إلى منطقة الليثي القديم.

وأوضح الزوى، فى تصريح لوكالة الأنباء الليبية، اليوم الاثنين، أن قوات الجيش الليبي تنفذ هجومًا عنيفًا بالأسلحة الثقيلة والمتوسطة ضد «أنصار الشريعة» والمجموعات المسلحة المتحالفة معها بمحيط معسكر «319».

>وقال الزوى: «بفضل الله لا وجود لقتلى أو جرحى بين صفوف قوات الجيش خلال الاشتباكات ».

>وأضاف الزوي أن مقاتلى مجلس شورى ثوار بنغازى فروا من أغلب محاور منطقة بوعطنى باتجاه منطقة الليثي القديم القريبة من بوعطني، مشيرًا إلى أن هذه المجموعات تستخدم منطقة حى قطر للتحرك بين المنطقتين المذكورتين.

وأضاف الناطق أن قوات الجيش الليبى تعد العدة لشن هجوم كاسح على بقايا المجموعات المتشددة المتمركزة بمعسكر «319» لفرض سيطرتها عليه، والتوجه نحو منطقة الليثى القديم وتحريرها بالكامل.

يشار إلى أن القوات الخاصة شنت هجومًا كبيرًا بمساندة سلاح الجو، أول من أمس، على معسكر «319» مما تسبب فى إضرام النيران بالمعسكر.