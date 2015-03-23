أخبار عاجلة

ستاد مصر: ملخص الشوط الأول من مباراة طلائع الجيش والداخلية - ضمن الأسبوع الـ 23 للدوري المصري -
السفيرة عزيزة - الفنانة / هالة صدقي ... إحنا هننزل باللبس ده العتبة "ده احنا هنلم لم " -
السفيرة عزيزة - الطفلتين " كارما و فرح " يبدعون ويتألقون في الرقص الهندي -
ستاد مصر: ترتيب الفرق خلال الأسبوع الـ 23 للدوري المصري -
الكحكي والحسيني يحتفلان بعيد ميلاد طفل على "طائرة واشنطن" -
مفاجأة في تشكيل الزمالك أمام الشرقية -
«هل فقدنا نحن العرب إنسانيتنا؟».. 10 مشاهير أدانوا مجزرة «إدلب» -
الأخبار - موجز أخبار الثالثة عصراً لأهم وآخر الأخبار مع دينا الوكيل - الأربعاء 5-4-2017 -
السفيرة عزيزة - محمد راشد "اللص التائب": يحكي موقف وهو يسرق وزير" لو معايا فلوس كنت هسيبله مساعدة " -
السفيرة عزيزة - محمد راشد " اللص التائب " ... يحكي كيف كان يسرق البيوت -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. محافظات
  5. أونا

توزيع جوائز ملتقى القاهرة الدولي لفنون الخط العربى.. غدًا

Google+ Print
توزيع جوائز ملتقى القاهرة الدولي لفنون الخط العربى.. غدًا توزيع جوائز ملتقى القاهرة الدولي لفنون الخط العربى.. غدًا

يقوم م.محمد أبو سعدة رئيس قطاع صندوق التنمية الثقافية والكاتب محمد بغدادى قوميسير عام ملتقى القاهرة الأول لفنون الخط العربى، بتوزيع جوائز الملتقى على الفائزين،وذلك فى السادسة مساء غدا الثلاثاء 24 مارس بسينما مركز الإبداع الفنى بساحة دار الأوبرا.

كما يتم بالحفل تكريم مجموعة من الفنانين الذين آثروا مجال الخط العربى فى والوطن العربى،و هم الكاتب الإماراتى محمد المُر ، الفنان السودانى راشد دياب “السودان”، الفنان العرقى عبد الرضا داود بهية ، ومن مصر كل من الفنان محمد حمام والفنان محمود سلامة،وذلك بحضور الفنان مسعد خضير نقيب الخطاطين وفنانى الخط العربى المشاركين بالملتقى.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

أونا

    الكلمات الدلائليه
مواضيع متعلقة
9 عائلات أصولها كردية عاشت في مصر: الدنجوان والسندريلا وعبدالباسط عبدالصمد ومشاهير آخرون

9 عائلات أصولها كردية عاشت في مصر: الدنجوان والسندريلا وعبدالباسط عبدالصمد ومشاهير آخرون

ستاد مصر: ملخص الشوط الأول من مباراة طلائع الجيش والداخلية - ضمن الأسبوع الـ 23 للدوري المصري

ستاد مصر: ملخص الشوط الأول من مباراة طلائع الجيش والداخلية - ضمن الأسبوع الـ 23 للدوري المصري

ستاد مصر: ترتيب الفرق خلال الأسبوع الـ 23 للدوري المصري

ستاد مصر: ترتيب الفرق خلال الأسبوع الـ 23 للدوري المصري

ستاد مصر: تشكيل طلائع الجيش و الداخلية في مباراة الأسبوع الـ 23 للدوري المصري

ستاد مصر: تشكيل طلائع الجيش و الداخلية في مباراة الأسبوع الـ 23 للدوري المصري