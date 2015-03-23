توزيع جوائز ملتقى القاهرة الدولي لفنون الخط العربى.. غدًا

يقوم م.محمد أبو سعدة رئيس قطاع صندوق التنمية الثقافية والكاتب محمد بغدادى قوميسير عام ملتقى القاهرة الأول لفنون الخط العربى، بتوزيع جوائز الملتقى على الفائزين،وذلك فى السادسة مساء غدا الثلاثاء 24 مارس بسينما مركز الإبداع الفنى بساحة دار الأوبرا.

كما يتم بالحفل تكريم مجموعة من الفنانين الذين آثروا مجال الخط العربى فى مصر والوطن العربى،و هم الكاتب الإماراتى محمد المُر ، الفنان السودانى راشد دياب “السودان”، الفنان العرقى عبد الرضا داود بهية ، ومن مصر كل من الفنان محمد حمام والفنان محمود سلامة،وذلك بحضور الفنان مسعد خضير نقيب الخطاطين وفنانى الخط العربى المشاركين بالملتقى.