ثلاثي الأوليمبي ينضمون للمنتخب الأول

انضم الثلاثي محمود حسن “تريزيجيه” ومحمود عبد المنعم “كهربا” ورجب نبيل إلى معسكر منتخب مصر.

وكان الثلاثي ضمن كتيبة المنتخب الأوليمبي التي حققت الفوز على بروندي بهدفين نظيفين، قبل أن ينتظموا مع المنتخب الأول.

وقرر هيكتور كوبر المدير الفني لمنتخب مصر أن يلغي المران الصباحي اليوم، وذلك حتى ينتظر اكتمال صفوف الفريق بانضمام لاعبي الأوليمبي وكذلك المحترفين.

ويستعد منتخب مصر لمواجهة غينيا الاستوائية، لكن لاتزال الرؤية غير واضحة فيما يخص مكان المباراة بعدما كان مقررًا لعبها في المغرب، ثم تراجع اتحاد الكرة عن ذلك.