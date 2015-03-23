المؤتمر: موقفنا من التحالفات الانتخابية سيتم تحديده بعد قانون الانتخابات الجديد‎

صرح الربان عمر المختار صميده رئيس حزب المؤتمر، أنه بشأن موقف الحزب من التحالفات والاندماجات الانتخابية بما فيها قائمه “حب مصر” وعلاقتها بحزب المؤتمر فإن ما تم من اتفاقات وتواصل مع جميع القوائم كأن لم يكن.

وأكد المختار في بيان رسمى له، أن ما يستجد على الساحة السياسية هو الذي سيحدد اتجاه ورؤية الحزب المستقبلية، مشيرًا إلى أن الحزب لم يتم مشاركته من قبل في الاتفاق على مرشحيه داخل قائمه في حب مصر.

وأكد رئيس حزب المؤتمر، أن الحزب في انتظار صدور قانون الانتخابات الجديد، وأيضًا ما يستجد لإمكانية اتخاذ القرار بما يناسب سياسة الحزب.