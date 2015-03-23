أخبار عاجلة

ستاد مصر: ملخص الشوط الأول من مباراة طلائع الجيش والداخلية - ضمن الأسبوع الـ 23 للدوري المصري -
السفيرة عزيزة - الفنانة / هالة صدقي ... إحنا هننزل باللبس ده العتبة "ده احنا هنلم لم " -
السفيرة عزيزة - الطفلتين " كارما و فرح " يبدعون ويتألقون في الرقص الهندي -
ستاد مصر: ترتيب الفرق خلال الأسبوع الـ 23 للدوري المصري -
الكحكي والحسيني يحتفلان بعيد ميلاد طفل على "طائرة واشنطن" -
مفاجأة في تشكيل الزمالك أمام الشرقية -
«هل فقدنا نحن العرب إنسانيتنا؟».. 10 مشاهير أدانوا مجزرة «إدلب» -
الأخبار - موجز أخبار الثالثة عصراً لأهم وآخر الأخبار مع دينا الوكيل - الأربعاء 5-4-2017 -
السفيرة عزيزة - محمد راشد "اللص التائب": يحكي موقف وهو يسرق وزير" لو معايا فلوس كنت هسيبله مساعدة " -
السفيرة عزيزة - محمد راشد " اللص التائب " ... يحكي كيف كان يسرق البيوت -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. محافظات
  5. أونا

المؤتمر: موقفنا من التحالفات الانتخابية سيتم تحديده بعد قانون الانتخابات الجديد‎

Google+ Print
المؤتمر: موقفنا من التحالفات الانتخابية سيتم تحديده بعد قانون الانتخابات الجديد‎ المؤتمر: موقفنا من التحالفات الانتخابية سيتم تحديده بعد قانون الانتخابات الجديد‎

الربان عمر المختار صميدة

صرح الربان عمر المختار صميده رئيس حزب المؤتمر، أنه بشأن موقف الحزب من التحالفات والاندماجات الانتخابية بما فيها قائمه “حب ” وعلاقتها بحزب المؤتمر فإن ما تم من اتفاقات وتواصل مع جميع القوائم كأن لم يكن.

وأكد المختار في بيان رسمى له، أن ما يستجد على الساحة السياسية هو الذي سيحدد اتجاه ورؤية الحزب المستقبلية، مشيرًا إلى أن الحزب لم يتم مشاركته من قبل في الاتفاق على مرشحيه داخل قائمه في حب مصر.

وأكد رئيس حزب المؤتمر، أن الحزب في انتظار صدور قانون الانتخابات الجديد، وأيضًا ما يستجد لإمكانية اتخاذ القرار بما يناسب سياسة الحزب.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

أونا

    الكلمات الدلائليه
مواضيع متعلقة
9 عائلات أصولها كردية عاشت في مصر: الدنجوان والسندريلا وعبدالباسط عبدالصمد ومشاهير آخرون

9 عائلات أصولها كردية عاشت في مصر: الدنجوان والسندريلا وعبدالباسط عبدالصمد ومشاهير آخرون

ستاد مصر: ملخص الشوط الأول من مباراة طلائع الجيش والداخلية - ضمن الأسبوع الـ 23 للدوري المصري

ستاد مصر: ملخص الشوط الأول من مباراة طلائع الجيش والداخلية - ضمن الأسبوع الـ 23 للدوري المصري

ستاد مصر: ترتيب الفرق خلال الأسبوع الـ 23 للدوري المصري

ستاد مصر: ترتيب الفرق خلال الأسبوع الـ 23 للدوري المصري

ستاد مصر: تشكيل طلائع الجيش و الداخلية في مباراة الأسبوع الـ 23 للدوري المصري

ستاد مصر: تشكيل طلائع الجيش و الداخلية في مباراة الأسبوع الـ 23 للدوري المصري