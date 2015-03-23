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الشعب الجمهوري: نرحب بدعوة محلب للاجتماع برؤساء الأحزاب

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الشعب الجمهوري: نرحب بدعوة محلب للاجتماع برؤساء الأحزاب الشعب الجمهوري: نرحب بدعوة محلب للاجتماع برؤساء الأحزاب

رئيس حزب الشعب الجمهوري

رحب المهندس حازم عمر رئيس حزب الشعب الجمهوري، بدعوة المهندس إبراهيم محلب، رئيس مجلس الوزراء، رؤساء الأحزاب إلى اجتماع برئاسته، وبحضور أعضاء اللجنة المشكلة لإعداد قوانين الانتخابات البرلمانية، وذلك لعرض القوانين عليهم، والاتفاق على رؤية تتوافق مع الدستور، مشيرًا إلى أن هذه الدعوة هي أمر سبق وأن طالبت به الأحزاب والقوى السياسية من قبل في إطار الحوار المجتمعي مع .

وأكد رئيس حزب الشعب الجمهوري في تصريحات صحفية، إننا نتمنى أن يخرج هذا الاجتماع بنتائج إيجابية من أجل سرعة الانتهاء من الاستحقاق الثالث من خارطة الطريق.

وطالب رئيس الشعب الجمهوري، الأحزاب والقوى السياسية بالاتفاق على مطالب وصياغة مشتركة بشأن تعديلات قانون الانتخابات حتى تؤخذ بها الحكومة وتضعها في الاعتبار قبل الإعلان بشكل نهائي عن التعديلات والإعلان عن الجدول الزمني لإجراء الانتخابات البرلمانية.

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