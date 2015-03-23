موجز الاقتصاد.. وزير البترول يتفقد بالطائرة أثار حريق حفار "شلف الأمريكية"

شهد اليوم، الاثنين، عددًا من الأحداث الاقتصادية المهمة، وكان على رأسها، توجه صباح اليوم المهندس شريف إسماعيل وزير البترول والثروة المعدنية لمدينة أبورديس بجنوب سيناء الاطمئنان على آثار الحريق المحدود الذى شب بالحفار البترولى التابع لشركة شلف درليننج الأمريكية والمؤجر لحساب شركة بترول بلاعيم (بتروبل ) للعمل بمنطقة إمتياز بلاعيم البحرية بخليج السويس.

وإعلان وزير المالية هانى قدرى دميان، أن مشروع قانون الضريبة المضافة يسمح بخصم كامل للضريبة السابق سدادها على مدخلات الإنتاج سواء فى الصناعة أو بقطاع الخدمات بجانب تخفيض فئة الضريبة على السلع الرأسمالية من 10% حاليا إلى 5% فقط مع ردها بالكامل مع تقديم أول إقرار ضريبى وهو ما يعزز من مستويات السيولة المتاحة للمستثمرين حيث يستغرق نظام الرد الضريبى للسلع الرأسمالية حاليا عدة سنوات.

ووافق المهندس شريف إسماعيل وزير البترول والثروة المعدنية، على تعديل سعر الغاز فى اتفاقية دسوق بدلتا النيل البرية باستثمارات 240 مليون دولار لزيادة معدلات إنتاج الغاز الطبيعى فى المرحلة الأولى من 145 مليون قدم مكعب يومياً إلى 210 ملايين قدم مكعب يومياً بحلول صيف 2015 وفى المرحلة الثانية ترتفع معدلات الإنتاج من 210 ملايين قدم مكعب يومياً إلى 300 مليون قدم مكعب يومياً قبل صيف 2016.

وخلال اجتماع جمعية رجال الأعمال المصريين اليوم، قال هان بينج، المستشار الاقتصادى والتجارى للسفارة الصينية فى مصر، إن الزيارة التى سيجريها الرئيس الصينى للقاهرة الشهر المقبل، تعكس اهتمام الحكومة الصينية والقطاع الخاص بتعزيز التعاون الاقتصادى مع الجانب المصرى فى الفترة المقبلة.

وأعلن الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء أن مساحة الأراضى المستصلحة 22.6 ألف فدان عام 2013/2014 مقابل 22.9 ألف فدان عام 2012/2013.

وأوضح الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء، فى بيان صحفى صادر عنه ظهر اليوم الاثنين، أن مساحة الأراضى التى تم استصلاحها بالجمعيات التعاونية 17.4 ألف فدان بنسبة 76.9% تليها مساحة شركات القطاع الخاص 4.8 ألف فدان بنسبة 21.2% ثم مساحة الهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية 436 فدان بنسبة 1.9% من إجمالى مساحة الأراضى المستصلحة عام 2013 /2014.

فيما كشف هانى قدرى دميان وزير المالية أن مشروع قانون الضريبة المضافة يتضمن تخفيض مقابل التأخير إلى النصف تقريبا، وذلك من خلال استبدال مقابل التأخير فى سداد الضريبة على أساس سعر الاقراض والخصم المعلن بالبنك المركزى مضاف له 2% بدلا من احتساب ضريبة إضافية بواقع نصف فى المائة عن كل أسبوع.

وحصل المرشح المصرى السكرتير الأول التجارى حامد الاتربى بالمكتب التجارى المصرى فى جنيف على رئاسة لجنة مكافحة الإغراق المنبثقة عن مجلس التجارة فى السلع بمنظمة التجارة العالمية لعام 2015/2016 والذى كان يتنافس على رئاستها أمامه مرشحين لكل من كوريا الجنوبية والإكوادور.

وشهدت أسعار الذهب اليوم الاثنين، فى بداية تعاملاتها ارتفاعا طفيفا بقيمة 1.5 جنيها، بعد الزيادات العالمية 5 دولارا فى الأوقية، ليسجل سعر الجرام عيار 21 قيمة 265 جنيها، كما وصل السعر العالمى للذهب 1275 دولارا للأوقية .

وبنهاية تعاملات البورصة اليوم نجحت عمليات شراء من قبل المستثمرين الأجانب، فى نهاية جلسة، فى إعادة مؤشر البورصة للارتفاع مرة أخرى، ولكن بشكل محدود، وتبعه المؤشر العشرينى، فى حين ظل كل من مؤشر الشركات الصغيرة والمؤشر واسع النطاق فى المنطقة الحمراء، ومالت تعاملات المستثمرين الصريين والعرب نحو البيع.

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