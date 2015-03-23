5 فوائد صحية للفراولة أهمها علاج السكر والضغط

الفراولة أحد الفواكه المحببة لدى الكثيرين سواء الكبار أو الصغار.

فوائد الفراولة الصحية

>يقول الدكتور أحمد عوض أخصائى التغذية العلاجية، إن الفراولة تحتوى على مجموعة من الفيتامينات والأملاح المعدنية المفيدة مثل البوتاسيوم والكالسيوم كما تعتبر من أكثر الفواكه الغنية بفيتامين سى ومضادات الأكسدة.>وأشار د. عوض إلى أن هناك فوائد صحية عديدة لتناول الفراولة أهمها:

1) مفيدة لصحة العظام نظرا لأنها تحتوى على البوتاسيوم والكالسيوم المفيد للعظام.

>2) مفيدة لمرضى السكر نظرا لأنها تحتوى على سكر الفركتوز الذى لا يساهم فى ارتفاع نسبة السكر بالدم.

>3) مفيدة للأشخاص الذين يعانون من الإسهال نظرا لأنها غنية بالألياف الغذائية.

>4) مفيدة للأشخاص البدناء نظرا لأنها من الفواكه قليلة السعرات الحرارية لذلك يقوم الأطباء بإدراجها ضمن النظام الغذائى للمصابين بالسمنة.

>5) مفيدة للأشخاص الذين يعانون من ارتفاع ضغط الدم.

احتياطات يجب مراعاتها عند تناول الفراولة

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>وأضاف د. عوض قائلا "للفراولة فوائد صحية عديدة ولكن يجب عدم الإفراط فى تناولها لتفادى التعرض للإصابة بالتهابات الجلدية خاصة الأشخاص الذين يعانون من الحساسية نظرا لأنها من الفواكه الغنية بالأملاح".