الإسماعيلي يتجه للتعاقد مع عرفة السيد

يتجه الإسماعيلي للتعاقد مع عرفة السيد لاعب الزمالك السابق وطلائع الجيش حاليا اعتبارا من الموسم المقبل.

وصرح محمد أبو السعود رئيس الإسماعيلى بأن إدارة النادي تكثف جهودها من الآن من أجل إتمام التعاقد مع عدد من اللاعبين لدعم الدراويش.

وقال لـFilGoal.com "هناك رغبة للتعاقد مع عرفة السيد، ليشكل خطا قويا في مقدمة الإسماعيلي مع الغاني بناهين والنيجيري كينيث".

وتابع "هناك مراكز أخرى نسعى لتدعيمها كذلك، منها صناعة اللعب، وقد أتممنا الاتفاق مع الفلسطيني عبد الحميد ابو حبيب كما نبحث عن قلب دفاع وظهير أيمن وحارسا للمرمى".

وأتم "من نبحث عنهم من أصحاب الخبرات في الدوري المصري حتى يكونوا جاهزين من أجل البحث عن البطولات فى الموسم المقبل".