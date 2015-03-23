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طاهر: جاريدو مدرب متميز

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طاهر: جاريدو مدرب متميز طاهر: جاريدو مدرب متميز

يثق محمود طاهر رئيس النادي الأهلي في قدارت الإسباني خوان كارلوس جاريدو المدير الفني للفريق رغم تراجع النتائج في الدوري قبل توقفه بعد حادثة الدفاع الجوي.

وقال طاهر في برنامج كورة كل يوم: "قبل الفوز على الجيش الرواندي، وأنا أرى الأهلي يؤدي بشكل مختلف هذا الموسم باستثناء مباراة أو اثنين، وهو أمر طبيعي في كرة القدم".

وأضاف "جاريدو مدرب متميز، ولكن الفريق لم يكتمل قوامه بشكل كامل في أوقات كثيرة من الموسم، ولا يزال يحتاج بعض الدعم بضم صفقات جديدة في الصيف المقبل".

وأتم رئيس القلعة الحمراء "الأهلي يلعب كرة مختلفة، وسيفوز بالدوري إن شاء الله".

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