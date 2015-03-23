أخبار عاجلة

ستاد مصر: ملخص الشوط الأول من مباراة طلائع الجيش والداخلية - ضمن الأسبوع الـ 23 للدوري المصري -
السفيرة عزيزة - الفنانة / هالة صدقي ... إحنا هننزل باللبس ده العتبة "ده احنا هنلم لم " -
السفيرة عزيزة - الطفلتين " كارما و فرح " يبدعون ويتألقون في الرقص الهندي -
ستاد مصر: ترتيب الفرق خلال الأسبوع الـ 23 للدوري المصري -
الكحكي والحسيني يحتفلان بعيد ميلاد طفل على "طائرة واشنطن" -
مفاجأة في تشكيل الزمالك أمام الشرقية -
«هل فقدنا نحن العرب إنسانيتنا؟».. 10 مشاهير أدانوا مجزرة «إدلب» -
الأخبار - موجز أخبار الثالثة عصراً لأهم وآخر الأخبار مع دينا الوكيل - الأربعاء 5-4-2017 -
السفيرة عزيزة - محمد راشد "اللص التائب": يحكي موقف وهو يسرق وزير" لو معايا فلوس كنت هسيبله مساعدة " -
السفيرة عزيزة - محمد راشد " اللص التائب " ... يحكي كيف كان يسرق البيوت -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. رياضة
  4. فيديو اليوم السابع

تريزيجيه وكهربا ونبيل ينضمون لكتيبة كوبر.. وإلغاء التدريب الصباحي للمنتخب

Google+ Print
تريزيجيه وكهربا ونبيل ينضمون لكتيبة كوبر.. وإلغاء التدريب الصباحي للمنتخب تريزيجيه وكهربا ونبيل ينضمون لكتيبة كوبر.. وإلغاء التدريب الصباحي للمنتخب

انضم الثلاثي محمود حسن "تريزيجيه" ومحمود عبد المنعم "كهربا" ورجب نبيل إلى معسكر منتخب .

وكان الثلاثي ضمن كتيبة الأوليمبي، وبعد الفوز على بروندي بهدفين نظيفين، انتظمنا مع الفريق الأول.

وقرر هيكتور كوبر المدير الفني لمنتخب مصر أن يلغي المران الصباحي، وذلك حتى ينتظر اكتمال صفوف الفريق بانضمام لاعبي الأوليمبي وكذلك المحترفين مثل محمد صلاح نجم تشيلسي.

ويستعد منتخب مصر لمواجهة غينيا الاستوائية، لكن لاتزال الرؤية غير واضحة فيما يخص مكان المباراة بعدما كان مقررا لعبها في المغرب، ثم تراجع اتحاد الكرة عن ذلك.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

فيديو اليوم السابع

مواضيع متعلقة
9 عائلات أصولها كردية عاشت في مصر: الدنجوان والسندريلا وعبدالباسط عبدالصمد ومشاهير آخرون

9 عائلات أصولها كردية عاشت في مصر: الدنجوان والسندريلا وعبدالباسط عبدالصمد ومشاهير آخرون

ستاد مصر: ملخص الشوط الأول من مباراة طلائع الجيش والداخلية - ضمن الأسبوع الـ 23 للدوري المصري

ستاد مصر: ملخص الشوط الأول من مباراة طلائع الجيش والداخلية - ضمن الأسبوع الـ 23 للدوري المصري

ستاد مصر: ترتيب الفرق خلال الأسبوع الـ 23 للدوري المصري

ستاد مصر: ترتيب الفرق خلال الأسبوع الـ 23 للدوري المصري

ستاد مصر: تشكيل طلائع الجيش و الداخلية في مباراة الأسبوع الـ 23 للدوري المصري

ستاد مصر: تشكيل طلائع الجيش و الداخلية في مباراة الأسبوع الـ 23 للدوري المصري