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محمد إبراهيم يعرض طلباته على الزمالك ..والأخير يرد

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محمد إبراهيم يعرض طلباته على الزمالك ..والأخير يرد محمد إبراهيم يعرض طلباته على الزمالك ..والأخير يرد

عقد هاني زادة عضو مجلس إدارة نادي الزمالك جلسة مع سالم محمد سالم وكيل أعمال محمد إبراهيم، لحل أزمة مستحقات اللاعب مع النادي الأبيض.

وعرض وكيل أعمال محمد إبراهيم خلال الجلسة الودية التي جمعته بزاده متطلبات اللاعب.

وعلم FilGoal.com أن محمد إبراهيم اشترط عقدا مدته 3 سنوات لا أقل من أجل التوقيع.

وعلى الجانب ذاته أكد زادة خلال جلسته بأنه سيعرض متطلبات اللاعب على مجلس إدارة الفريق قبل أن يعقدا من جديد جلسة تجمع بين الوكيل واللاعب وأحمد مرتضى منصور وأعضاء من الجهاز الفني لإنهاء الأمور نهائيا.

وكان محمد إبراهيم فسخ عقده مع ماريتيمو البرتغالي بعد تجربة قصيرة امتدت ثلاثة أشهر فقط.

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