كتالوج المحمدي - نجم مصر يجيب لـ في الجول.. كيف تتألق أمام أزار

أنت تلعب كظهير أيمن في الدوري الإنجليزي، مطلوب منك فتح جبهة هجومية أمام لاعبين بحجم يلتون بينز وأشلي كول، مطلوب منك أن تقف صلدا أمام جناح بموهبة إدين أزار، وأن تكون فعالا بعرضيات وتمريرات لتظل موجودا وسط زمرة أقوى مسابقة في العالم.. فكيف تفعل ذلك؟ أحمد المحمدي يجيب على تلك الأسئلة في حواره مع FilGoal.com.

والمحمدي بين خطتي اللعب 3-5-2 أو 4-4-2 يفضل اللعب بالأولى، مفسرا "لو أصبحت مدربا سألعب بـ3-5-2 .. أرى نفسي فيها لاعبا هجوميا جيدا وأحفظ أدوارها جيدا واعتدت عليها سواء مع المنتخب أو إنبي".

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وأضاف "أما 4-4-2 عندما ألعب ظهيرا، فأدواري الدفاعية تكون أكثر وأنا هجومي بطبعي وأرغب دائما في التقدم للأمام دون حسابات".

كونه لاعب صاحب نزعة هجومية، ساعده في التحول لماكينة عرضيات بالنظر إلى كونه أكثر من أرسل كرات عرضية سليمة في الموسم الماضي، صاحب الـ27 الذي نجح في حصد جائزة رجل المباراة بالدوري الإنجليزي أكثر من مرة مع النمور.

لهذا كان المحمدي هو رجل FilGoal.com في نوع مختلف من التقارير.. أسئلة فنية يمكن أن نتعلم منها.. كيف يتميز حسام عاشور في استرجاع الكرات من الخصم، كيف يسرق متعب المدافعين، كيف تراوغ مثل حفني، متى تمرر مثل حسام غالي .. واليوم كيف تصبح ماكينة عرضيات بالدوري الإنجليزي؟

ماكينة العرضيات

ويشرح المحمدي في حديثه لـFilGoal.com " أفضل إرسال العرضيات مبكرا حتى لا يأخذ المدافع وضعا جيدا، وهو ما يعلمه زملائي المهاجمين وبالتالي تكون الخطورة أكبر".

ولكن كل هذا لم يكن مُجرد اجتهاد من المحمدي، فقد كانت نظرة من المدرب ستيف بروس بحسب تصريحات اللاعب المصري.

وأوضح "دائما أتدرب على العرضيات يوميا، ولهذا باتت أمرا سهلا سواء أقوم بإرسالها مبكرا أو الوصول للخط، لكن بروس من نصحني بإرسالها مبكرا لخدمة الخطة الهجومية للفريق ككل".

إحراج أزار

اللعب على جناح مهاري وسريع يختلف عن مواجهة أي لاعب، أحمد المحمدي خاض العديد من المواجهات الفردية مع نجوم من ضمنهم البلجيكي إدين أزار نجم تشيلسي.

ويفسر المحمدي "لاعب مثل أزار يحتاج تركيزا كبيرا خاصة في الناحية الدفاعية .. لابد أن تكون الالتحامات باندفاع بدني قوي .. والأهم من هذا أن أجبره على الالتزام بدوره الدفاعي لإرهاقه".

المنطقي أن اللاعب المطلوب منه أدوار هجومية، يُرهق حينما تستغله دفاعيا .. وكانت هناك لقطة يراها المحمدي هي الأبرز مع أزار.

يقول المحمدي عن هذا "الكوبري": "بالتأكيد لا أنسى هذه اللقطة".

أما عندما يواجه المحمدي ظهيرا غير مهاري، يرى النجم المصري أنه يجعل المباراة أصعب عليه.

ويوضح "الخصم غير المهاري يكون ملتزما بالنواحي الدفاعية، لهذا تكون مهمتي معه أصعب في أداء دوري الهجومي وإرسال العرضيات بنجاح".

وتابع "واجهت ليتون بينز ظهير إيفرتون ولم يكن صعبا مثلما توقعت، وقدمت عليه مباراة قوية".

الفرق بين مصر وإنجلترا

وبالتأكيد التدرب في مصر يختلف تماما عنه في إنجلترا، المحمدي لعب لإنبي قبل خوض رحلة الاحتراف بالدوري الإنجليزي، وبالتالي لديه من الخبرة ما يرويه عن هذا الفارق.

ويقول المحمدي: "التفكير في مصر على مستوى التدريب يبدو قديما من حيث الطريقة، وأمامنا كثير من الوقت لكي نصبح مثل المستوى في إنجلترا من الناحية الخططية والتعامل مع اللاعبين في المران".

وأضاف "المدرب في إنجلترا يحرص على التركيز على أدوار كل لاعب على حدة.. المدرب يتابعنا عن قُرب ومدى التطور وإحصائيات كل لاعب، وهذا لا يحدث في مصر".