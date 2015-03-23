بالفيديو- جمهور ريال مدريد يحتك باللاعبين بعد الكلاسيكو

حاولت مجموعة من جماهير ريال مدريد الاعتداء على لاعبي الفريق بعد الخسارة التي تعرض لها الميرنجي في مباراة الكلاسيكو 2-1 أمام برشلونة.

وكانت مجموعة من الجماهير قد انتظرت لاعبي الفريق في مركز (فالديديباس) التدريبي من أجل التعبير عن غضبهم تجاه أداء الفريق في الفترة الأخيرة.

ونال اللاعب الويلزي جاريث بيل النصيب الأكبر من الاعتراضات بسبب الفرصة السهلة التي أهدرها بعد دقائق قليلة من هدف التعادل لكريستيانو رونالدو.

والتقطت عدسات المصورين، احتكاك الجمهور باللاعبين أثناء خروجهم في سيارتهم من المركز التدريبي، وسط حالة من الكر والفر.

وصاح المدافع سيرخيو راموس في أحد الأشخاص قائلا:"ما الذي يحدث؟ هل هذا تصرفا سليما؟"

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