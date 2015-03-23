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لاعب دينامو كييف قبل مواجهة صلاح: إنه لاعب يقوم بأشياء غير عادية

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لاعب دينامو كييف قبل مواجهة صلاح: إنه لاعب يقوم بأشياء غير عادية لاعب دينامو كييف قبل مواجهة صلاح: إنه لاعب يقوم بأشياء غير عادية

أشاد ميجيل فيلوسو لاعب دينامو كييف الأوكراني بالنجم المصري محمد صلاح قبل مواجهة فريقه لفيورنتينا في مسابقة الدوري الأوروبي الشهر المقبل.

فيلوسو والذي لعب موسمين لنادي جنوى في الدوري الإيطالي، أثنى على عطاء الجناح المصري، وأكد أن مواجهة فيرونتينا ستكون صعبة للغاية.

وقال الدولي البرتغالي لموقع (توتو ميركاتو ويب): "فريق فينشينزو مونتيلا يقدم كرة قدم ممتعة جدا ومن الصعب إيقافه، كل لاعبيه قادرين على التسجيل، ليس فقط المهاجمين".

وتابع "إذا نظرنا لكل لاعب على حدة، سنجد مثلا محمد صلاح الذي يقوم بأشياء غير عادية.. انسجامه مع الفريق بهذه السرعة أمر غير معقول".

وأردف "سنقابلهم في دور الـ8، ونحن نريد الفوز باللقب.. ستكون لدينا القدرة للمواصلة حتى النهاية، سنرى ما سيحدث".

ويستضيف دينامو كييف نادي فيورنتينا في مباراة الذهاب من دور الـ8 لمسابقة الدوري الأوروبي يوم 16 إبريل المقبل، وتقام بعدها بأسبوع مباراة العودة في مدينة فلورانس.

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