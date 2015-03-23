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بلليجريني: الدوري لم ينتهي وتشيلسي سيتعثر

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بلليجريني: الدوري لم ينتهي وتشيلسي سيتعثر بلليجريني: الدوري لم ينتهي وتشيلسي سيتعثر

صرح مانويل بلليجريني مدرب مانشستر سيتي أن مسابقة الدوري الإنجليزي لم تحسم بعد لصالح منافسه تشيلسي، وأكد أن الأخير سيتعثر في مبارياته القادمة في البطولة.

بلليجريني والذي يبتعد فريقه بفارق ست نقاط عن المتصدر تشيلسي، أكد أن الأخير يشعر بالضغط لكونه على قمة جدول الترتيب ومن الصعب أن يستمر في الفوز في لقاءاته المقبلة.

وقال المدرب التشيلي للصحفيين: "لا أعتقد أن تشيلسي ماكينة انتصارات.. أنا متأكد أن كل الفرق ستفقد نقاطا من هنا وحتى نهاية الموسم".

وأكمل "من المهم أن نعود لمستوانا الطبيعي وأن نفوز بالمباريات، بعد ذلك سنرى ما الذي سيحدث مع تشيلسي.. ربما نفوز بكل مبارياتنا ونفوز باللقب".

وأردف "الشيء الأهم هو أن يشعروا بالضغط الواقع عليهم".

وأضاف "إن لم نفز، سنسهل الأمر عليهم..نعول الآن على الثماني مباريات الأخيرة، وعلى الأقل يجب أن نحافظ على المركز الذي نحن فيه الآن".

يذكر أن تشيلسي يتصدر بفارق ست نقاط عن الوصيف مانشستر سيتي، ولديه مباراة أقل من فريق مانويل بلليجريني.

ويحل سيتي ضيفا على كريستال بالاس يوم 6 إبريل المقبل في مباراته القادمة بالدوري.

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