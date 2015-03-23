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تعرف على أعراض وأسباب الإصابة بالاكتئاب

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تعرف على أعراض وأسباب الإصابة بالاكتئاب تعرف على أعراض وأسباب الإصابة بالاكتئاب
يتعرض العديد من الأشخاص إلى ضغوطات نفسية وعصبية، مما يتسبب فى الإصابة بالاكتئاب نتيجة لنقص بعض المواد فى المخ.

قلة إفراز 3 مواد فى المخ تؤدى للإصابة بالاكتئاب


>يقول الدكتور محمد فكرى، أستاذ الطب النفسى بجامعة عين شمس، إن الشخص يُصاب بالاكتئاب، عندما يقل إفراز 3 مواد فى المخ، هى السيروتونين، والنورأدرينالين، والدوبامين، فهذه المواد هى المسئولة عن المزاج العام، والتفكير، والنوم، والنشاط، والرغبات، لافتا إلى أن هذه المواد تقل نتيجة التعرض للضغوط النفسية التى يمر بها الشخص مع وجود الاستعداد الجينى للإصابة بالمرض فتحدث تفاعلات داخل المخ.

أعراض الإصابة بالاكتئاب


>وأشار فكرى إلى أنه عندما تقل إفراز هذه المواد يبدأ الشخص فى الشعور بالاكتئاب، ولا يستمتع بفعل أى شىء، موضّحًا أن هناك بعض أعراض الإصابة بالاكتئاب، منها قلة النشاط، والشعور بالتعب مع أقل مجهود، والشعور بآلام فى أماكن متفرقة بالجسم.

وأوضح أستاذ الطب النفسى بجامعة عين شمس، أن من الأعراض أيضًا، فقدان الشهية، واضطراب فى النوم، وقلة الاهتمام بالنظافة الشخصية، ويكون العلاج فى هذه الحالة من خلال أدوية، تجعل المخ يفرز هذه المواد بشكل طبيعى.

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