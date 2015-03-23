مجوهرات خلّابة باللون البنفسجي!

من المعروف عن اللون البنفسجي عمقهُ، فخامته، ورونقه الخاص. ويتم اختيار هذا اللون لإضفاء أناقة على الأشياء، إن كان الملابس، الديكورات الأنيقة، وطبعاً المجوهرات النفيسة، حيث وبمجرد دمجه مع ألوان الذهب الأبيض أو الأصفر أو الوردي، فإن القطع تتحوّل إلى تحف فنية خلّابة.

وحجر الجمشت النفيس، أو كما يسمى "Amethyst" ،هو الحجر الكريم ذو اللون البنفسجي، العميق، وتختلف تدرجاته بين الداكن الأقرب إلى الأزرق، أو الفاتح الأقرب إلى الوردي أو الأحمر.

هذا الموسم قام عدد كبير من دور المجوهرات العالمية باستخدام حجر الجمشت، أو اللون البنفسجي في تصميماتهم، ودمجه إما مع الماس، أو أحجار كريمة أُخرى، أو مع الذهب الخالص.

وقد رأينا هذا الحجر في مختلف التصاميم من أساور، عقود، أقراط، وخواتم.. ومن دور المجوهرات التي أبدعت باستخدام هذا الحجر باللون البنفسجي في مجموعاتها: Bulgari، Chopard، Van Cleef&Arpels، Versace Jewelry، de GRISOGONO، Chaumet، وغيرها...

اعتمدي هذا الحجر في مجوهراتك النفيسة، وإطلالاتك الفاخرة، وخاصة تلك التي تحمل الألوان الربيعية الزاهية، كالأبيض، البيج، درجات الباستيل، أو الأخضر، وبذلك، تحصلين على إطلالة فخمة، ملونة، وساحرة...

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