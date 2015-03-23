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ضبط قياديين إخوانيين و7 أسلحة نارية فى حملة أمنية ببنى سويف

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ضبط قياديين إخوانيين و7 أسلحة نارية فى حملة أمنية ببنى سويف ضبط قياديين إخوانيين و7 أسلحة نارية فى حملة أمنية ببنى سويف
تمكنت وحدة مباحث مركز ناصر ببنى سويف من إلقاء القبض على قيادى بمديرية الأوقاف، ومهندس مدنى، متهمين بالانضمام لجماعة الإخوان الإرهابية، والمشاركة فى مسيرات مخالفة لقانون التظاهر، بالإضافة إلى 7 أسلحة نارية.

كانت معلومات قد وردت للمقدم محمد الخولى، رئيس مباحث مركز شرطة ناصر، شمال بنى سويف، تفيد بقيام كل من "حسام حامد جنيدى قاسم"، مهندس، 30 عامًا، و"محمد سيد محمود عبد النبى"، رئيس قسم المساجد بالأوقاف، 38 عامًا، بالانضمام لجماعة الإخوان الإرهابية، والاشتراك فى مسيرات مخالفة لقانون تنظيم التظاهر.

وبتقنين الإجراءات تمت مداهمة منزلهما، وتمكن رجال المباحث من إلقاء القبض عليهما، وبالتفتيش عُثر على جهاز حاسب آلى شخصى (لاب توب) محمل عليه مقاطع للمسيرات، وصورًا تحمل شعار رابعة. تم اقتيادهما لمركز شرطة ناصر، وتحرر المحضر رقم (4472/2015) وجار عرضهما على النيابة.

كما تمكنت حملة أمنية من ضبط 7 أسلحة نارية بحوزة كل من: "سالم محمد جودة عثمان"، 56 سنة، سائق، مقيم بندر ناصر، وبحوزته فرد خرطوش عيار 16، وعدد (17) طلقة من ذات العيار، تحرر عن ذلك المحضر رقم 2015/1323 إدارى مركز ناصر، و"خالد زين سيد محمود" 30 سنة، عامل، مقيم الشناوية مركز ناصر، وبحوزته فرد خرطوش عيار 16، وعدد (5) طلقات من ذات العيار، تحرر عن ذلك المحضر رقم 2015/1185 إدارى مركز ناصر، و"عاشور عبد المجيد على" 45 سنة، فلاح، مقيم بهبشين مركز ناصر، وبحوزته فرد خرطوش عيار 16، وعدد (4) طلقات من ذات العيار، تحرر عن ذلك المحضر رقم 2015/986 إدارى مركز ناصر، و"ربيع رمضان عبد الواحد مهدى" 50 سنة، فلاح، مقيم البهسمون مركز إهناسيا، وبحوزته فرد روسى عيار 7,62 × 39، تحرر عن ذلك المحضر رقم 2015/1303 إدارى مركز إهناسيا، و"وحيد عبد الحميد عبد العليم" 40 سنة، عامل، مقيم بندر سمسطا، وبحوزته فرد خرطوش عيار 16، تحرر عن ذلك المحضر رقم 2015/1019 إدارى مركز سمسطا، و"رمضان مصطفى عبد الغنى" 37 سنة، مقيم المنشية القبلية بندر ببا، وبحوزته بندقية خرطوش بمب أكشن عيار 12 تحمل أرقام (356 - 14)، تحرر عن ذلك المحضر رقم 2015/1743 إدارى مركز ببا، و"أحمد حسين فهيم محمد" 37 سنة، عاطل، مقيم ميدان البركة بندر ببا، وبحوزته فرد خرطوش عيار 16، تحرر عن ذلك المحضر رقم 2015/1744 إدارى مركز ببا.

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مصر 365

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