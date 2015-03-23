تكريم الأم المثالية والأب المثالى والابن البار فى احتفالية بأسيوط

نظمت مديرية الشئون الاجتماعية بأسيوط حفل تكريم الأمهات المثاليات على مستوى المحافظة، والبالغ عددهن 8 أمهات مثاليات، وأب مثالى وابن بار، فى إطار الاحتفالات بعيد الأم.

أقيم الاحتفال بقاعة المؤتمرات بديوان عام المحافظة، بحضور كل من جمال عباس سكرتير عام محافظة أسيوط واللواء السيد سعيد السكرتير العام المساعد للمحافظة والشيخ محمد العجمى وكيل وزارة الأوقاف بأسيوط ومحمد فؤاد وكيل وزارة الشئون الاجتماعية والقس بيتر توفيق وكيل مطرانيه أقباط أسيوط والدكتورة سحر عبد الجيد مستشار المحافظة لشئون المرأة.



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جانب من التكريم

وأوضح جمال عباس سكرتير عام محافظة أسيوط، أن للمرأة دورا مهما فى حياتنا، فهى الأم والزوجة والأخت والابنة فهى تضحى بنفسها ليعلو شأن أسرتها، مؤكدا أن المجتمع ليس له قيمة دون المرأة فهى العمود الفقرى فى الأسرة مضيفا ان المحافظة تقدم كافة الدعم لأى أسرة بالمحافظة تحت رعاية المهندس ياسر الدسوقى محافظ أسيوط.

وأوضحت الدكتورة سحر مستشار المحافظة لشئون المرأة، أن الأمهات هن من كافحن من أجل تربية أبنائهن وتحدى الصعاب ومقاومة المشاكل ووجهت لكل أم تهنئة وتقدير لمجهودها من أجل حياة كريمة لأبنائها دون أن تنتظر أى شكر أو مردود.

وقال محمد فؤاد، وكيل وزارة الشئون الاجتماعية بأسيوط، أنه تم تقديم 60 طلب ترشيح للأم المثالية، ولكن تم اختيار 3 أمهات مثاليات وأب مثالى وابن بار، واختيار 5 أمهات مثاليات على مستوى 5 مراكز بالمحافظة بالإضافة إلى رائدتين ريفيتين، مشيرا إلى تقديم الهدايا للأمهات تقديرا لهن على مجهودهن فى المجتمع وشمل التكريم الأم صفاء محمد خليفه الأم المثالية الأولى وزمزم صلاح عبد العال الأم المثالية الثانية وحمدية محمد عبد السلام الأم المثالية الثالثة بالإضافة إلى اختيار على نور الدين عبد الرحيم الأب المثالى وأحمد عبد البارى إبراهيم الابن البار.



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الامهات المثاليات

كما تم اختيار روحيه يوسف عطا الله كأم مثالية بمركز أبوتيج وسهام صبحى حنا بمركز منفلوط واعتماد إبراهيم محمود بمركز الفتح وثناء على بشاى بإدارة حى شرق ونادية صادق بإدارة ساحل سليم واختيار هبه جاد صبحى كأفضل رائدة ريفية بجمعية الشابات المسيحيات بأسيوط وحنان سليمان عبد العاطى مدير النادى النسائى بكوم أبو شيل.