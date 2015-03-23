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إحالة مقاول للنيابة لتسببه فى تلويث مياه النيل بالسولار فى الدقهلية

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إحالة مقاول للنيابة لتسببه فى تلويث مياه النيل بالسولار فى الدقهلية إحالة مقاول للنيابة لتسببه فى تلويث مياه النيل بالسولار فى الدقهلية
قرر حسام الدين إمام، محافظ الدقهلية، إحالة المقاول "سمير محمود الدهشان"، المسئول عن تنفيذ عملية إنشاء كوبرى على البحر الصغير أمام مدينة الكردى بمحافظة الدقهلية، إلى النيابة العامة، لاتخاذ الإجراءات وإعمال شئونها فى واقعة قيام المقاول المذكور بإنزال عدد 6 خزانات كانت مخصصة لتخزين السولار فى إحدى المحطات إلى مياه البحر الصغير، لاستخدامها فى عملية إنشاءات الكوبرى المشار إليه، مما تسبب فى تلوث المياه بالبحر الصغير من مدينة الكردى وحتى مدينة المطرية.

تلاحظ بالمرور الميدانى للجان المتابعة مع رئيس مركز ومدينة ميت سلسيل وجود طبقة من السولار على سطح مياه البحر الصغير بالمسافة المشار إليها اليوم 23/3/2015 .

وعلى الفور، تم عرض الأمر على محافظ الدقهلية الذى أحال الواقعة للنيابة العامة.

يشار إلى أنه تم التنبيه على محطات المياه بالمركز لوقف عمل المحطات لتلوث المياه، وتم إخطار مراكز الجمالية والمنزلة والمطرية لسرعة اتخاذ الإجراءات اللازمة ووقف عمل جميع محطات مياه الشرب التى تأخذ مياهها من البحر الصغير، كما تم التنبيه على مكتب صحة ميت سلسيل وشركة مياه الشرب منطقة ميت سلسيل بالمتابعة المستمرة على مدار اليوم وأخذ العينات اللازمة كل ساعة للتأكد من خلوها من التلوث وتشغيل المحطات وتم إخطار الإدارة العامة لمشروعات ترعة السلام بالمنصورة وهى الجهة المشرفة على الأعمال لاتخاذ الإجراءات القانونية من جانبها حيال المقاول.. كما قامت رئاسة مركز ومدينة ميت سلسيل بإخطار الإدارة العامة لشئون البيئة بالمحافظة والإدارة العامة للأزمات والكوارث وجهاز شئون البيئة وإخطار هندسة رى غرب المنزلة لسرعة اتخاذ الإجراءات القانونية من جانبها حيال المقاول المذكور.

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مصر 365