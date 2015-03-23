بالصور.. "الشباب" تشارك فى التوعية بخطورة فيروس سى بقرى كفر الشيخ

جانب من حملة "بالعلم نبنيها وبإيدينا نحميها "

قال الدكتور أشرف الشرابى رئيس شعبة التوعية بفيروس سى بجامعة دمنهور ،أن انطلاق حملة " بالعلم نبنيها وبأيدينا نحميها " جاء من محافظة كفر الشيخ لأنها تحتل المركز الأول فى نسبة الإصابة بفيروس سى.

وأضاف الدكتور أشرف الشرابي، أنه تم تنفيذ الحملة بالتعاون مع وزارة الشباب والرياضة بقرى كفر العرب و الكوم بمحافظة كفر الشيخ، عن طريق المساجد والمنازل والمدارس و الأراضى الزراعية والمقاهى والشوارع والمحال التجارية المختلفة بمشاركة 50شابا وفتاة من أبناء كفر الشيخ.

>

>

خلال توعية أهالى كفر الشيخ

ومن جانبها أوضحت الدكتورة نعمات ساتى رئيس الإدارة المركزية للبرلمان والتعليم المدنى بوزارة الشباب والرياضة ،أن حملة " بالعلم نبنيها وبأيدينا نحميها " ثورة شبابية أطلقتها الوزارة لمحو الأمية الصحية للمصريين ،والحفاظ على ما تمتلكه مصر من موارد بشرية للتصدى للمشاكل الصحية والنفسية والاجتماعية التى يعانى منها ملايين المصريين .

وأشارت الدكتورة نعمات ساتى ،أن الوزارة تقوم بإعداد الكوادر الشبابية المدربة على أحدث وسائل التوعية بعد تلقينهم بالوسائل الحديثة ورفع مهاراتهم الشخصية مع جميع الفئات فى أماكن انتشار فيروس سى .



>

فعاليات الحملة



>

خلال التوعية مدارس كفر الشيخ



>

التوعية للاهالى بالشوارع



>

خلال توعية أحدى المواطنات



>

التوعية بالمقاهى



>

جانب من التوعية



>

توعية أهالى كفر الشيخ

أخبار متعلقة

- بالفيديو: نعرض أول مسلسل كارتونى لمواجهه انتشار فيروس سى

>