بالصور.. "الشباب" تشارك فى التوعية بخطورة فيروس سى بقرى كفر الشيخ
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جانب من حملة "بالعلم نبنيها وبإيدينا نحميها "
وأضاف الدكتور أشرف الشرابي، أنه تم تنفيذ الحملة بالتعاون مع وزارة الشباب والرياضة بقرى كفر العرب و الكوم بمحافظة كفر الشيخ، عن طريق المساجد والمنازل والمدارس و الأراضى الزراعية والمقاهى والشوارع والمحال التجارية المختلفة بمشاركة 50شابا وفتاة من أبناء كفر الشيخ.
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خلال توعية أهالى كفر الشيخ
ومن جانبها أوضحت الدكتورة نعمات ساتى رئيس الإدارة المركزية للبرلمان والتعليم المدنى بوزارة الشباب والرياضة ،أن حملة " بالعلم نبنيها وبأيدينا نحميها " ثورة شبابية أطلقتها الوزارة لمحو الأمية الصحية للمصريين ،والحفاظ على ما تمتلكه مصر من موارد بشرية للتصدى للمشاكل الصحية والنفسية والاجتماعية التى يعانى منها ملايين المصريين .
وأشارت الدكتورة نعمات ساتى ،أن الوزارة تقوم بإعداد الكوادر الشبابية المدربة على أحدث وسائل التوعية بعد تلقينهم بالوسائل الحديثة ورفع مهاراتهم الشخصية مع جميع الفئات فى أماكن انتشار فيروس سى .
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فعاليات الحملة
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خلال التوعية مدارس كفر الشيخ
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التوعية للاهالى بالشوارع
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خلال توعية أحدى المواطنات
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التوعية بالمقاهى
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جانب من التوعية
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توعية أهالى كفر الشيخ
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