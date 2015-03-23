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بالصور.. "الشباب" تشارك فى التوعية بخطورة فيروس سى بقرى كفر الشيخ

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قال الدكتور أشرف الشرابى رئيس شعبة التوعية بفيروس سى بجامعة دمنهور ،أن انطلاق حملة " بالعلم نبنيها وبأيدينا نحميها " جاء من محافظة كفر الشيخ لأنها تحتل المركز الأول فى نسبة الإصابة بفيروس سى.
>جانب من حملة - 2015-01 - اليوم السابع
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جانب من حملة "بالعلم نبنيها وبإيدينا نحميها "

وأضاف الدكتور أشرف الشرابي، أنه تم تنفيذ الحملة بالتعاون مع وزارة الشباب والرياضة بقرى كفر العرب و الكوم بمحافظة كفر الشيخ، عن طريق المساجد والمنازل والمدارس و الأراضى الزراعية والمقاهى والشوارع والمحال التجارية المختلفة بمشاركة 50شابا وفتاة من أبناء كفر الشيخ.
>خلال توعية أهالى كفر الشيخ - 2015-01 - اليوم السابع
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خلال توعية أهالى كفر الشيخ

ومن جانبها أوضحت الدكتورة نعمات ساتى رئيس الإدارة المركزية للبرلمان والتعليم المدنى بوزارة الشباب والرياضة ،أن حملة " بالعلم نبنيها وبأيدينا نحميها " ثورة شبابية أطلقتها الوزارة لمحو الأمية الصحية للمصريين ،والحفاظ على ما تمتلكه من موارد بشرية للتصدى للمشاكل الصحية والنفسية والاجتماعية التى يعانى منها ملايين المصريين .

وأشارت الدكتورة نعمات ساتى ،أن الوزارة تقوم بإعداد الكوادر الشبابية المدربة على أحدث وسائل التوعية بعد تلقينهم بالوسائل الحديثة ورفع مهاراتهم الشخصية مع جميع الفئات فى أماكن انتشار فيروس سى .

فعاليات الحملة - 2015-01 - اليوم السابع
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فعاليات الحملة

خلال التوعية مدارس كفر الشيخ - 2015-01 - اليوم السابع
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خلال التوعية مدارس كفر الشيخ

التوعية للاهالى بالشوارع - 2015-01 - اليوم السابع
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التوعية للاهالى بالشوارع

خلال توعية أحدى المواطنات - 2015-01 - اليوم السابع
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خلال توعية أحدى المواطنات

التوعية بالمقاهى - 2015-01 - اليوم السابع
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التوعية بالمقاهى

جانب من التوعية - 2015-01 - اليوم السابع
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جانب من التوعية

توعية أهالى كفر الشيخ- 2015-01 - اليوم السابع
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توعية أهالى كفر الشيخ

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