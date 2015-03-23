تعليم البحيرة تستقبل التظلمات الخاصة بمسابقة 30 ألف معلم

أعلن اليوم الدكتور إبراهيم عبد العزيز التداوى، وكيل وزارة التربية والتعليم بالبحيرة، عن الإجراءات التى ستتخذها المديرية لاستقبال التظلمات الخاصة بمسابقة 30 ألف معلم.

وأضاف فى تصريحات له، أنه تم فريق البرمجيات بالمديرية أنشأ استمارة إلكترونية على موقع المديرية والصفحة الرسمية الخاصة بها يقوم المتظلم بالدخول إليها وملأها إلكترونيا تبعًا للخطوات التالية: الدخول إلى استمارة التظلم من الترتيب بمسابقة 30 ألف معلم بمحافظة البحيرة بإحدى الطرق الآتية:

- الدخول إلى الموقع الرسمى لمديرية التربية والتعليم بالبحيرة ثم فتح الرابط الخاص باستمارة التظلم، والدخول إلى الصـفـحــــة الرسمية لمديرية التربية والتعليم بالبحيرة من هنا ثم فتح الرابط الخاص باستمارة التظلم.

- وأيضا الدخول مباشرة إلى الرابط الخاص باستمارة التظلم من هنا ويتم ملء الاستمارة الخاصة بالتظلم بعناية فائقة ثم الضغط على الزر Submit، حيث إنه عند وجود أى خطأ تقع مسئوليته على المتظلم نفسه، علمًا بأنه سوف تظهر رسالة تفيد بأنه قد تم استلام الطلب بنجاح.

و من خلال الصفحة الرسمية للمديرية على فيس بوك سيتم تحديد مواعيد الحضور لمقر تقديم التظلمات "بمدرسة التعاون الإعدادية بنات بجوار المديرية"، ومع المتظلم أصل المستندات الدالة على صحة تظلمه لتقديمها للجنة، حيث إنه سوف تحدد لكل فئة من أنواع التظلم موعد محدد بدءًا من الأربعاء.

وأكدت المديرية أن المستندات المطلوبة: أصل المؤهلات، بطاقة الرقم القومى.