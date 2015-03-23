صحة كفر الشيخ: نقل وإحالة طبيب للتحقيق لرفضه علاج طفل قال "يحيا السيسى"

قررت الدكتورة لميس المتداوى وكيل وزارة الصحة بمحافظة كفر الشيخ، نقل الدكتور أحمد رشدى إبراهيم، طبيب بالمستشفى كفر الشيخ العام، إلى مديرية الصحة للعمل إداريًا وتحوليه للتحقيق لرفضه معالجة الطفل يوسف جمال الشاملى والذى كان يعانى من قىء وبدلاً من معالجته قال لوالده "خلى السيسى يفتح بطن أبنك ويروى بها سيناء وقناة السويس".

وأكد جمال الشاملى والد الطفل لـ"اليوم السابع"، أنه توجه للمستشفى العام لإسعاف نجله يوسف 4 سنوات لتعرضه لحالة قىء، وعندما وجدت طبيب طالبته بعلاج ابنى، وسأل عما يعانى منه، قلت له أنه يعانى من حالة قىء، فقال لى "خلى السيسى يفتح بطن ابنك ويروى بها سيناء وقناة السويس"، بعدما كان ابنى يقول "يحيا السيسى"، فصعقت من الرد، وتوجهت لقسم أول كفر الشيخ وحررت محضرًا حمل رقم 2020 إدارى قسم أول وتقدمت بشكوى لمدير المستشفى العام للتحقيق فى الواقعة.

وأشار الدكتور لطفى عبد السميع مدير عام مستشفى كفر الشيخ، إلى أنه أبلغ الدكتورة لميس المعداوى بالواقعة، والتى قررت إخلاء الطبيب إداريًا وتحويله للتحقيق فورًا.

جدير بالذكر أن الطبيب منتدب من المنصورة منذ أسبوع فقط، وتم إخلاؤه إداريًا من المستشفى لمديرية الصحة لحين الانتهاء من التحقيقات.