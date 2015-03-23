البابا تواضروس: مصر قدمت أول راهب فى العالم وهو الأنبا أنطونيوس

قال البابا تواضروس الثانى بطريرك الكرازة المرقسية وبابا الإسكندرية، إن مصر قدمت أشهر شهيدة فى العالم وهى القديسة دميانة، كما قدمت أول راهب فى العالم وهو الأنبا أنطونيوس.



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البابا تواضروس أثناء كلمته

وأكد البابا تواضروس الثانى، أن نجاح المؤتمر الاقتصادى الذى عقد بشرم الشيخ برئاسة الرئيس عبد الفتاح السيسى جسد ريادة مصر على مستوى المنطقة والعالم.

وأوضح على هامش افتتاحه اليوم المبنى الجديد للراهبات بدير القديسة دميانة فى بلقاس، أن الحضور العالمى الكثيف فى المؤتمر أكد أن مستقبل مصر سيكون أفضل، وسوف تستمر فى حمل الراية خفاقة.



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البابا تواضروس مع محافظ الدقهلية على المنصة



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البابا تواضروس والأنبا بيشوى المحافظ



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البابا مع محافظ الدقهلية



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أثناء شرح الأنبا بيشوى للبابا تواضروس المبنى القديم من الدير



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الزحام والاستقبال الكبير للبابا تواضروس



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وصول البابا تواضروس إلى دير القديسة دميانة بالدقهلية