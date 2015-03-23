بالصور.. محافظ السويس يتابع أعمال تطوير طريق الإسماعيلية ومزلقان المثلث

قام اللواء العربى السروى محافظ السويس اليوم الأربعاء، بجولة تفقدية لمزلقان المثلث وأول طريق السويس ـ الإسماعيلية، رافقه خلالها العميد علاء إسماعيل رئيس حى فيصل، والعميد محمد دفراوى مدير مرور السويس، وشعبان حمدان مدير جهاز النظافة.

وفى الجولة أكد المحافظ على ضبط الحركة المرورية بميدان المثلث ومراعاة مواعيد مرور القطار على المزلقان مع تواجد رجال المرور لمنع الفوضى بمنطقة المزلقان، ومنع وقوف أى سيارات على جوانب الطريق وتطبيق منظومة عداد التاكسى.

كما تابع المحافظ أعمال النظافة التى تتم امام سوق المثلث ورفع الاشغالات الموجودة على جوانب المزلقان، وشدد على اصحاب الاكشاك والمحلات بسرعة رفع اى تراكمات والتعاون مع رجال النظافة .



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محافظ السويس مع مسئولو الحي



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جانب من الجولة



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محافظ السويس ومدير المرور ورئيس حي فيصل



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جانب من اعمال التطوير



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متابعة السيارات المارة من المزلقان



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محافظ السويس يتحدث لأحد السائقين