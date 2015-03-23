بالصور.. ​محافظ البحر الأحمر يفتتح المؤتمر الأدبي الثالث لإقليم جنوب الصعيد

افتتح اللواء أحمد عبد الله محافظ البحر الأحمر والكاتب المسرحي محمد عبد الحافظ رئيس الهيئة العامة لقصور الثقافة المؤتمر الأدبي الثالث لإقليم جنوب الصعيد الثقافي بالبحر الأحمر الذي ينعقد تحت عنوان ” الثقافة وتشكيل الهوية ” خلال الفترة23 حتي 25 مارس الجاري.

كما افتتح علي هامش المؤتمر معرض للفنون التشكيلية ” ذكريات من عمر فات ” للفنانين تاج الدين محمد وأحمد القاضي ومنفذ لبيع الكتب من إصدارات الهيئة وذلك بقصر ثقافة الغردقة صباح اليوم وذلك بحضور سعد فاروق رئيس إقليم جنوب الصعيد الثقافي وجيهان مصطفي مدير عام الإقليم وحمادة فؤاد مدير فرع ثقافة البحر الأحمر ومحمد أبو المجد رئيس الإدارة المركزية للشئون الثقافية ولفيف من الأدباء والشعراء والمهتمين بالشأن الثقافي.

وافتتحت الجلسة الاولي للمؤتمر بمركز الإعلام بالغردقة بكلمة للقاص والكاتب سعيد رفيع أمين عام المؤتمر والشاعر سعد عبد الرحمن رئيس المؤتمر وكلمة للباحث سعد فاروق رئيس إقليم جنوب الصعيد الثقافي.

وقال الكاتب المسرحي محمد عبد الحافظ خلال كلمته أننا قررنا جميعا أن نخرج للناس بقوافل بدأت من عام 2012وتحركت الي مختلف القري المصرية حتي وصلنا في اكتوبر الماضي الي 250 قافلة ثقافية انطلقت الي القري المصرية وحولنا الاسم بالتعاون مع بعض الجهات الي ” برنامج اهالينا الثقافي ” ومازلنا نهدف منه إلي الخروج إلي الناس في قراهم وتجمعاتهم السكنية أيضا من خلال معرض الثقافة الجماهيرية الذي نسعي لأن يكون عرس سنوي خلال شهري مارس وابريل .

وأضاف حافظ :” نخرج للشارع أيضا من خلال مسرح الشارع وليالي أضواء المدينة والصالونات الثقافية “.

> وأكد حافظ أن الهيئة العامة لقصور الثقافة مهتمة بالبنية التحتية الثقافية بالبحر الأحمر مشيرا إلي أنه تم الإنتهاء من بناء قصر ثقافة حلايب وقريبا سيتم الانتهاء من قصر ثقافة شلاتين .

وقال اللواء أحمد عبد الله محافظ البحر الأحمر خلال كلمته في افتتاح المؤتمر أن الثقافة هي أحد الأضلع الرئيسية للحفاظ وبناء الهوية لأن الهوية نبتت في مصرنا منذ قديم الزمن وأن الثقافة زادتها بريقا وقيمة ورفعة وسبب تماسك مصر علي مر العصور هو هويتها الراسخة.

درع محافظة البحر الأحمر قدمه محافظ البحر الأحمر للإستاذ محمد عبد الحافظ رئيس الهيئة العامة لقصور الثقافة .

وكرم خلال المؤتمر الشاعر عبد الناصر علام والشاعر صلاح العويضي وتكريم الروائي عصام راسم.